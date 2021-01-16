暖暖高中打造療癒圖書館 「元氣愛樂居」成全台首例。（基市府提供／吳康瑋基隆傳真）

全國首座高中療癒圖書館暖暖高中「元氣愛樂居」(energy)於16日上午於暖暖高中開幕，與家長一起欣賞療癒素材「動物方城市」的電影MV，同時招募共讀站志工。

開幕當天台灣大學圖書資源系教授陳書梅教授也親自出席，陳教授自2013年開始，就帶領暖暖高中老師，運用書目療法為青少年尋找心靈捕手。以小說、繪本、心理自助書等閱讀做為情緒療癒與增進心理健康的理念就是書目療法。共讀站亦設置了療癒閱讀角，小巧但精心的設計，是全國中等學校第一間療癒閱讀的示範圖書館。

暖暖高中社區共讀站─元氣愛樂居(Energy) 的成立，不但將書目療法精神深耕於學校的閱讀課程，也期望辦理社區閱讀推廣活動，培養親子共讀習慣。未來將會繼續朝「情緒療癒素材_愛的書庫」目標前進，透過「我是元氣王」主題巡迴書展嘉惠校內及基隆市他校師生，增加正能量。

校長甘邵文說，暖暖高中由跨領域閱讀社群共同規劃建置療癒閱讀角，運用巧思活化空間，讓整個學校都是圖書館。透過分年級漂書站串連校園閱讀角營造閱讀氛圍，並因應數位時代需要購買2640冊電子書，提供校內學生閱讀課、自主學習等相關課程運用，讓學校師生透過電子書體驗「我把圖書館放進口袋了」行動閱讀。

基隆市教育處長林祝里表示，這是基隆市第14間社區共讀站，每間共讀站各有不同特色，共同點是周末假日及寒暑假週間上午都開放社區民眾一起共讀，未來將還有4所社區共讀站將開幕，打造基隆市密集的共讀場域，無論是親子共讀、市民或青少年閱讀的空間更加舒適而多樣化。

(中時 )