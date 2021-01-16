30多歲的林姓男子疑因家庭糾紛，16日晚上攜帶汽油返回台南市北區和緯路的老家，情緒激動潑灑汽油企圖縱火，嗆聲要對全家人不利。管轄的市警五分局員警據報到場勸說，消防分隊也在現場布水線防護，雙方僵持近30分鐘，最後消防人員以強力水柱清除汽油，員警也將他壓制後強制送醫，幸好沒有釀成大禍。
據查，林男與家人因子女撫養問題，近日鬧得很不愉快。今天晚間6點多他帶著汽油桶返回老家，先在家門前潑灑汽油，再持打火機企圖引燃，嗆聲要對全家人不利，家人趕緊報警處理。
警方到場好言相勸，消防人員也布水線防護，雙方僵持將近30分鐘，消防人員趁機以強力水柱清除汽油，員警方再將他壓制後，帶回派出所處理。由於林男情緒不穩定，員警評估後將他強制送醫。
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