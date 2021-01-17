法鼓山邀孩童讀繪本練瑜珈 學童模仿動物長慈悲。（法鼓山提供／吳康瑋基隆傳真）

法鼓山世界青年會於1月起，陸續在全台起跑的「悟寶兒童營」，16日下午2點分別於淡水與新竹等地舉辦，由分會20多位學童發揮想像力，透過改編佛教經典的繪本故事，跟著大哥哥、大姊姊，模仿動物們學習不同的瑜珈體位，包含貓背式、蛇式、牛式、獅子式、船式等等，大呼有趣又好玩。

小朋友紛紛聚精會神地，看著大型繪本中的動物們，嚷著「這個動作是貓咪」、「腰部往後伸展」，並以柔軟的筋骨，展現出拱背貓咪、張開獅爪、小蛇後彎等等動作，就像置身森林，感受身心寧靜與智慧。

「永不放棄的白文鳥」繪本是改編「雜寶藏經」中「歡喜首」的故事，為了拯救森林大火，學童必須做出「大象用鼻子取火」、「蛇沾泥土」種種靈敏的動作，跟著故事主人翁白文鳥與動物們，不為自身求安樂，但願眾生得離苦，運用慈悲和智慧，一起為這個世界帶來小小的貢獻。

「課程從繪本創作、瑜珈老師設計動作到青年隊輔培訓，每一個環節都很用心。」青年院演謙法師表示，瑜珈練習對孩子有很多好處，可以增強肢體協調性與柔韌性，更能開發身心潛能，提昇專注力；而藉由故事與團體遊戲，讓孩子放鬆盡情玩耍的同時，又能進行品格教育，學習「不以善小而不為」，讓孩子更有慈悲同理心。

在故事中扮演老鷹、天神跟獅子的「青蔥哥哥」陳諆聰，用獅子式，帶著小朋友練習獅子吼，只見有的盡情吼叫、有的吼得特別靦腆，臉上滿是快樂。

陳諆聰帶領營隊已經4年，經驗非常豐富，他說把故事融入瑜珈是很棒的創意，小朋友看起來都很投入，像學童鄭壬凱最喜歡牛，所以牛式就會做得十分標準。

悟寶兒童營隊從1月起至5月，針對國小1到3年級學童，在全台25個據點舉辦，教案豐富多元又有啟發性，均屬品德學習的公益課程，歡迎有興趣的家長上網查詢。

(中時 )