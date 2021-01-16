眾所矚目的桃園市議員王浩宇罷免案，同意票達8萬4582張，確定通過，王浩宇間也在臉書粉專「我是中壢人」發文回應罷免案結果。對此，宅神朱學恒感嘆，天氣再冷，沒有浩宇的心情冷，「萬般帶不走，唯有業隨身」，並以「鳥盡弓藏」的故事為例指出，這就是叛軍之將的下場。

朱學恒16日在臉書上針對王浩宇罷免案和丁允恭事件發文表示，天氣再冷，沒有浩宇的心情冷 溫度再低，沒有允恭的道德低。接著，他指出，今天要講兩則

「萬般帶不走，唯有業隨身」的故事，都可以配上詩文，不要只是單純地笑，顯得我們沒水準。

朱學恒引用《史記·越王勾踐世家》的內容指出，王浩宇的故事則是一個叛軍之將的必然下場；至於丁允恭，他則以《戒淫詩》中的內容「勸爾休貪酒與花，饞貪花酒便亡家，多因酒醉花心動，自是花迷酒性斜，酒後看花情不厭，花前酌酒興無涯，酒闌花謝黃金盡，花不留人酒不賒」。

此外，在得知王浩宇罷免案通過後，朱學恒稍早也在另外一篇臉書貼文中揶揄道，「浩宇你真是太棒了，接下來就是去當兵了，中壢人你們也真棒，預言花籃的錢沒白花，拭淚」。

天氣再冷，沒有浩宇的心情冷 溫度再低，沒有允恭的道德低 YT連結在這:https://youtu.be/pmEiggOpB_g 天氣再冷，沒有浩宇的心情冷 溫度再低，沒有允恭的道德低 今日天寒水冷，各位窩在被窩裡面可以好好享受，因為我們要講的是兩則【萬般帶不走，唯有業隨身】的故事，都可以配上詩文，不要只是單純地笑，顯得我們沒水準。 王浩宇的故事則是一個叛軍之將的必然下場:【《史記·越王勾踐世家》：范蠡遂去，自齊遺大夫種書曰：「飛鳥盡，良弓藏；狡兔死，走狗烹。 越王為人長頸鳥喙，可與共患難，不可與共樂。」】 丁允恭則是有詩一首:【勸爾休貪酒與花，饞貪花酒便亡家，多因酒醉花心動，自是花迷酒性斜，酒後看花情不厭，花前酌酒興無涯，酒闌花謝黃金盡，花不留人酒不賒。】 【加入YT會員按鈕】 https://reurl.cc/raleRb 【訂閱YT頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9 購買朱大衣服傳送門： https://shop.lucifer.tw/ 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年1月16日 星期六

(中時新聞網)