民進黨桃園市議員王浩宇罷免案今天投票，桃園市選委會晚間完成計票，同意票數8萬4582票、不同意票7128票，罷免通過，前太陽花成員「妖西」(劉敬文)直言，國民黨的基層組織動員能力，仍是相當威猛。

妖西16日在臉書指出，王浩宇被罷免，告訴他幾件事：一、國民黨基層組織動員能力還是相當威猛；二、王浩宇網軍搞過頭，到處霸凌別人和他黨，引發眾怒，民進黨之後的網軍操作應該引以為戒，以免重蹈2018的敗選覆轍；三、不要隨便欺負他，真的會有惡報。

妖西還建議英粉，掛著民進黨旗幟的王浩宇被罷掉，該做的不是辱罵別人，強化對立鞏固基本盤，而是擺出檢討反省的姿態，這才能有效止血。

「妖西」去年9月曾在臉書表示，「嗯⋯我其實想跟王浩宇說，不要一直欺負我，之前好幾個也是這樣，結果沒多久不是性醜聞就是因為其它事情自爆，根本不用我報復，自己就先掰了⋯，我不知道為什麼會這樣，但真的好幾個例子了，所以誠心建議，不要再欺負我了，我就只是寫寫臉書表達自己的想法而已，影響不了也傷害不了什麼的⋯。」

網友回應說：「第二點頗有感，他的團隊組成應該問題很大，不認同的意見常常被放到版上讓人公審，這行為惹怒很多人，面對民進黨初選的態度讓很多投給他的人倒盡胃口。」、「他惹人反感的不只藍，還有綠。」

(中時新聞網)