北部某醫院原有2醫護確診新冠肺炎，晚間再爆1護理師遭感染，指揮官陳時中也不諱言稱：「因應現在情形算醫院群聚」，桃園市消防局救護車原下午已開始將輕症患者送入該急診室，孰料晚間再度風雲變色，院方再下禁令，救護車深夜再度改送其他醫院，減輕負擔。

該醫院12日啟動應變計畫，包括分艙分流、暫停收住院病人、暫緩常規及門診手術、禁止探病、陪病限1人、急診待床者協助轉院等6項防疫措施，桃園市救護車也全面改送其他醫院，減輕該院負擔。

但隨著連日未傳國內本土疫情，桃園市消防局接獲醫院通報，16日下午已開放救護車將輕症患者送該醫院急診，孰料晚間10點防疫指揮中心開記者會宣布該醫院增1確診護理師，消防局勤指中心連忙向醫院確認，該醫院再度發出禁令，勤指中心深夜趕緊向各分隊通報，轉往其他區域醫院與醫學中心。

該醫院目前採「封病房不封院」，急診和門診照舊，新確診護理師（案852）工作的病房全面關閉消毒，原本病房的病人改成一人一室隔離，住院病人持續「只出不進」，病人量已越來越少，至於曾被該確診護理師直接照顧過的病患，若已出院，仍列為居家隔離者持續監控中。

(中時 )