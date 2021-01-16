民進黨桃園市議員王浩宇罷免案16日確定通過，國民黨組發會主委、高雄市黨部主委李哲華表示，緊接而來2月的高雄市議員黃捷罷免投票、審核中的民進黨高雄市議員高敏琳的第二階段罷免，國民黨已指派前高雄市長韓國瑜的民政局長、現任高雄市黨部副主委曹恒榮擔任指揮官，擔任協助窗口。網友回應「罷起來，黃除了嗆韓什麼都沒幹」。

將在2月6日面對罷免投票的黃捷，16日晚間表示，自己一直以來都在鳳山服務，未來也會持續為地方盡心盡力，相信屆時鳳山的鄉親會願意站出來挺她，投下反對票。

李哲華表示，昨天(15日)「鳳山清捷隊」與高雄市黨部開會，盼國民黨扮演正面積極角色，比照協助中壢「罷王別譏總部」提供支援，他當場允諾，國民黨對參與罷免不適任的民意代表態度是一致的，願意與公民團體、各政黨同一陣線，只要他們有能力不足、需支援的地方，都會盡力協助。

李哲華說，他已指定前高雄市長韓國瑜的民政局長、現任高雄市黨部副主委曹恒榮擔任指揮官，擔任與罷捷總部聯繫的窗口。

【罷王成功】罷免黃捷團隊發言人 徐尚賢。(圖/罷捷團隊 提供)

罷捷團體發言人徐尚賢回應，中壢人成功罷免王浩宇，鳳山清捷隊致上最高的敬意和恭賀，罷王團隊真的辛苦了，而罷免王浩宇的成功代表人民展現出民主的價值，既然罷免不適任民代是民主價值的展現，那2/6鳳山人罷免不適任的黃捷，也就是天經地義的事情。1/23罷捷將舉辦徒步大遊行。

對於國民黨相關作法，PTT網友紛紛留言回應，「王早該下去啦 選完就來蹭」、「罷起來，黃除了嗆韓什麼都沒幹」。

(中時新聞網)