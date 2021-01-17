北部醫院爆發院內感染，又有一名護理師確診武漢肺炎。指揮中心指揮官陳時中今天表示，為求謹慎已擴大隔離對象，將持續關注至1月28日疫情才會漸漸明朗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天晚間宣布北部醫院又一名護理師確診，這名個案曾和染疫醫師（案838）一同工作近1小時，研判當時被感染的機會很高，但1月11日一採時檢驗結果為陰性，直到1月15日因咳嗽到診所就醫採檢才確診。

陳時中說，這名護理師一採陰性，很可能當時還處於潛伏期，為防類似事件再現，明天將針對染疫醫師第一波密切接觸者468人當中的265名醫院工作者再次採檢，必須等到檢驗結果均為陰性，才能比較放心一點。

為確保患者權益，北部醫院共有22名醫師、32名護理師遭隔離，必須停止臨床工作。陳時中坦言，由於隔離醫護人數相當多，醫院人力恐吃緊，目前已知急診暫不受影響，但急診以外的醫師人力確實會比較吃緊，若有需要會調配其他醫院來支援。

外界好奇，既然醫院內醫護人員都已做好完整防護，疫情為何仍擴散。陳時中說，這是全世界防疫專家都想問的問題，經基因序列比對，目前僅能確認北部醫院的感染源並非變種病毒，但為了讓防疫更嚴謹，這次大幅擴大隔離對象，即便醫院人力會吃緊很多，他仍認為是必要的。

至於疫情是否還會延燒，是否還有未爆彈。陳時中指出，後續這一週將是疫情發展重要關鍵，預計到1月24日至28日相關檢驗結果陸續出爐，疫情狀況才會漸漸明朗，尤其農曆春節、元宵節將近，指揮中心必須以更審慎態度進行評估，畢竟病毒無所不在，要完全杜絕疫情真的不容易。（編輯：張佑之）1100116

(中央社)