根據刊載於2021年1月《科學》期刊上的論文，日本研究團隊在動物實驗中，成功消滅老鼠身上的老化細胞，隨後更發現老鼠果真因衰老細胞的消失，而使得年齡成長造成的器官衰退減緩。研究團隊宣稱，儘管這次只是動物實驗，但對減緩人類衰老而產生的器官功能障礙與肥胖等疾病，無疑跨出一大步。

論文中指出，隨著人體年齡的成長，衰老細胞將不斷增生並促成人體衰退與產生各種疾病。現有文獻證實，除去衰老細胞有助於改善與年齡有關的疾病；但是，如何除去衰老細胞，現有研究未能指出，從而引起日本研究團隊的興趣。

然而，日本研究團隊發現，只要「麩胺酸酶1」(glutaminase 1, GLS1)這種蛋白質無法運作，衰老細胞將隨之死亡。於是，研究團隊以高齡老鼠為實驗對象，並試著以溶體膜(lysosomal membrane)破壞衰老細胞，降低衰老細胞的酸鹼度，進而減緩鼠腎型穀氨醯胺酶的作用，而這成功地讓老鼠身上的衰老細胞死亡。

結果發現，受試老鼠體內老化細胞遭消滅後，與年齡有關的血糖值異常、動脈硬化的問題，紛紛隨之改善。

這讓研究團隊萬分鼓舞，雖然這只是在老鼠身上實驗，而現有研究對老化機制還處於起步階段；但團隊認為，這無疑已跨出一大步。若有一天能應用在人類身上，更可以解決隨著年齡成長而帶來的健康問題，並延長人類健康時間。

(中時新聞網)