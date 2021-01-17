民進長桃園市議員王浩宇被中壢選民以8萬多票罷免成功，王浩宇在「我是中壢人」粉絲團發文表示，「衷心感謝支持我的朋友，衷心感謝。」資深媒體人蔡玉真認為，部分民進黨同志落井下石等3大原因，是王浩宇被罷免成功的因素。

蔡玉真在臉書貼文表示，王浩宇罷免過關3個關鍵：好天氣、韓軍動員為桃園市長選戰暖身、部分民進黨同志落井下石。

王浩宇的言論備受爭議，而且連民進黨黨內卻少有人替他說話，甚至還有落井下石。台北市議員王世堅就直言，中壢市民能夠罷免王浩宇是「替天行道」，更批評王浩宇有如古代陷害忠良的太監。

王浩宇罷免案通過後，藍營地方人士表示，這大幅提振了藍軍士氣，2022年市長選戰，國民黨有機會收復桃園市。而國民黨桃園市長人選，有議長邱奕勝、立委魯明哲及前高雄市長韓國瑜，其中以韓國瑜呼聲最高。此次罷免，韓粉紛紛也動員為韓國瑜參選桃園市長暖身。王浩宇也對此曾表示，韓國瑜可能參選桃園市長。

網友認為，「桃園市將會被國民黨拿回。」、「哈哈哈，老天有眼，會讓他進中央的，別急別急。」、「第三點很糟糕！！！」「還有王浩宇的仇人太多，連自己的叔叔都加入。」、「民意代表是監督政府的，不必替政客擦屁屁的，被罷也剛剛好。」、「超爽，民進黨根本不該讓他入黨！」

(中時新聞網)