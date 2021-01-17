我是什麼？《猛男地獄》為温貞菱演員生涯的第一部舞台劇，說起故事角色及進場排練的情景，每個環節都令她著迷不已。在舞台劇《猛男地獄》裡，温貞菱飾演著對自己非常不滿意，想要藉由既快速且強烈的整型手術，將自己完全變成另一個人的整型美女，而當她在成功地整成一個全新的自己後，她卻突然感覺失去了自己，甚至想找回原本的自己……。然而，在現實生活中，不乏出現這類型的真實故事，也許不一定是以整型為途徑，但都是藉著想「改變」之名，讓自己變成另一個全新的樣子。當聊到故事中令人省思及迷人之處，温貞菱告訴我們，「整型只是故事中的隱喻，它要表達的是，我們一直以為我們勉強地去符合、配合成為身旁的人期待的樣子，就是好的。但這樣反而會讓我們失去自己，甚至於不知道自己是誰。」這樣一針見血地見解似乎道出了很多人的心聲，確實我們每個人都會有想追隨的人，也會想要與眾不同，而在這段追求及讓自己與眾不同的過程中，如果不夠認識自己、無法確定這到底是不是自己真正想要的，很容易因此失去了最初的自己。「當我看到角色時，我開始很常在與自己獨處時去思考『我是什麼？』；而當朋友對我說，『做這件事很不像你耶！』的時候，我也會去思考『那怎麼樣才像我？』」温貞菱認真地說著。在詮釋角色的過程中，温貞菱與角色一同思考、一起成長，並期待藉由此劇提供給觀眾們許多正向的力量及想法，希望每個人在做任何改變前，都能夠審慎地思考，才不會造成如劇中那般難以挽回的情況及遺憾。

練習勇敢地做出每個選擇

Better Me 成為更好的自己-全方位女演員 温貞菱(圖/眼球愛地球劇團、紅花鐵馬映像有限公司,EVENT365生活誌 提供)

《猛男地獄》為温貞菱的首部舞台劇，「從前是坐在台下看舞台劇的觀眾，當自己站到舞台上演出時，才驚覺舞台劇的演出類型真的好不一樣喔！」温貞菱與我們分享道。舞台劇的演出形式大至思維邏輯、小至肢體動作及走位，都跟電視電影的表演方式相差甚遠，「在兩個半小時內，演員的全身心都在表演，我們可以利用肢體動作控制觀眾的目光在某個角色身上。在台上，沒有一個人是旁觀者，大家都是很有凝聚力，且有共識的呈現演出。對我來說，是著迷的。」她眼神閃爍著亮光說道。而對於排練的過程，温貞菱也有一套獨特的見解，她告訴我們，在排練時大家會討論許多不同的做法，一旦選擇好後，大家就會全力往那個方向衝刺；而這也似乎可以作為我們在面臨人生需要抉擇時的練習，幫助我們更快速的選擇出最有效率，及目前為止最確的選項。「雖然這樣說有點神奇，但是在排戲的過程享受每一學習及體驗每個選擇，也會讓你的人生變得更勇敢、更準確。」温貞菱道。

我們都還在學習成為自己

Better Me 成為更好的自己-全方位女演員 温貞菱(圖/眼球愛地球劇團、紅花鐵馬映像有限公司,EVENT365生活誌 提供)

如何認識自己，要怎麼讓自己更好，在後疫情時代似乎變成一種心靈養成的趨勢，而這也跟《猛男地獄》所要探討的主題相符合。在朋友眼中看似很了解自己的温貞菱，卻不這麼認為，「我其實很容易陷入一個好像很了解自己，又會有質疑自己的狀態。」她笑著說...(未完待續)

(本文由 EVENT365生活誌 提供)

(中時新聞網)