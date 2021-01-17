每當心靈在城市的喧囂中，遺失了純真的成份，人們都是怎麼失而復得的呢？每個人都懂這時候遠離塵囂是最好的方式，但卻找不到屬於自己安靜的空間。這次到了台東長濱，直直長長又寬闊的馬路兩邊，就是雄偉的金剛山以及遼闊海景。

台東長濱心靈之旅(圖/楊晴心,EVENT365生活誌 提供)

到了長濱不需要安排太多的行程，到民宿check in之後，到了長濱市區吃了長濱驛棧，看似一般的店面，裡頭卻有著不平凡的豬排麵，濃郁的湯頭配上軟嫩的豬排，讓我開啟了在長濱美好的旅程，吃飽喝足、走走停停逛逛，沒有行程的旅程，想做什麼就做什麼的旅程⋯⋯「去海邊吧」內心莫名的發出聲音，「好，那就去海邊吧」。

台東長濱心靈之旅(圖/楊晴心,EVENT365生活誌 提供)

入住的邊境牧海，裡頭有五隻牧羊犬，不規則的建築外觀讓人好奇，走進去卻有種溫馨又清新的感受，可能陽光充足，也可能植物的陪襯讓整體溫暖了起來。下午，走到了邊境牧海的私人海灘，天氣雖然炎熱，但眼前的景象讓人忘記了酷暑給人的煩躁感，走在無邊際的沙灘，以為自己置身在童話世界裡......(未完待續)

(本文由 EVENT365生活誌 提供)

(中時新聞網)