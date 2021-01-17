娛樂8點半》演藝圈中有許多知名的富二代、富三代，40歲的葉璇被出身於富豪之家，含著鑽石湯匙長大的她父親是美國房地產商人葉朝陽，傳聞身家超過50億人民幣。挾著超強背景出道的她，近來常被封誠實姐，不僅直播大爆演藝圈秘辛，連自己男友的那話兒大小也被她不小心揭露，而她雖有大炮性格，也因上館子時看到路人太浪費，主動詢問可否吃別桌剩下的菜餚，被讚節儉樸實。

葉璇10歲時就跟父親移民紐約，生母許嵐是平凡家庭主婦，繼母則是知名的律師王雪潔，她本來就讀美國衞斯理學院政治系，但入學不到半年就休學，後來她追夢參加國際中華小姐選美，最後榮獲冠軍及「最具古典美態獎」，並簽進無綫電視後又進了寰亞電影，不久又自立工作室，一路經營至今。

葉璇扮相可古可今。（圖／翻攝自葉璇微博）

2010年葉璇的演藝之路大放異彩，演員方面她憑《意外》獲得第29屆香港電影金像獎及第2屆優質華語電影大獎「最佳女配角獎」肯定，隔年還被選為橫店影視產業協會副會長並擔任強視傳媒的董事。2014年有陸媒報導，指葉璇靠自己至少累積超過1億人民幣身家。

2015年葉璇被拍到和一名高帥男子約會，她隨即承認自己名花有主，對方名叫「小默先生」，是圈外人，是醫美和高級定製品牌的創業型企業家，小葉璇11歲，是莫小棋牽線讓兩人認識，而葉璇過去就是著名的發電機，因為拍戲曾和霍建華、李東學等人傳緋聞。

葉璇認戀後，有名自稱是小默先生前女友的女子向媒體爆料，指小默先生多次劈腿，葉璇則力挺男友，並拉著男友出席公開活動，認為是前女友「造謠誹謗博取同情關注」並強調：「我能夠理解一個女生失戀後的心情，但也不能縱容這些虛假資訊的傳播……。」揚言提告，但葉璇最後敗訴，被判須向小默先生前女友書面道歉，並付精神損害金2000元、律師費4000元，共6000元人民幣（約25950元台幣）。

葉璇過去常分享和男友閃照。（圖／翻攝自葉璇微博）

葉璇與小默先生愛的高調，交往1周年時還自曝兩人微信截圖放閃，互相祝賀兩人一年來的陪伴，但網友發現亮點不在對話，而是葉璇竟給小默先生的暱稱是「最心愛的雞雞很大的寶寶」，無意間大爆男友「天賦」異於常人，引來網友瘋傳，而或許是小默先生私訊「提醒」，葉璇後來默默刪文。

幾年前葉璇被爆疑似和小默先生分手，私下刪光和兩人有關的微博，後來兩人又被目擊抓臀調情，粉碎情變說法，去年她出席慈善活動，被問何時跟小默先生結婚？她語帶玄機說：「我不覺得結婚才是好消息，有個相愛的人在一起才是最重要」，暗示兩人關係穩定，不靠一紙契約，一個月後又在直播中翻盤，認了和小默先生和平分開，主因是「感情的訴求不同」。

葉璇曬出和小默先生私訊。（圖／翻攝自葉璇微博）

葉璇近年常在直播和網友互動，大爆演藝圈內幕，先是聊到陳冠希最近外貌「走鐘」，接著爆料和胡杏兒唱KTV時，胡杏兒不斷點唱陳冠希歌曲，疑是地下粉絲，又脫口稱某天王級藝人坐過牢後痛改前非，更說某女星整形失敗，「整得就東凸一塊西凹一塊」。

今年大陸當局推行珍惜食物運動，有網友挖出過去葉璇到高級西餐廳吃飯，看到別桌客人留下許多剩菜就離開，葉璇說：「尤其是他們的蔬菜、洋蔥，一點都沒有動。我雖然有點飽，但問店員可不可以吃他們的洋蔥。」她也強調自己並非鼓勵民眾吃剩菜剩飯，是她觀察到別桌客人完全沒動過這些菜，確定不會吃到別人口水，才開腔詢問。

而葉璇和小默先生分手一年多，最近她上節目《奮鬥吧主播》首度鬆口真正分手原因，她說：「他（小默先生）在上海住，我們這行業工作都要在北京會比較好，一直住在上海就不合適啊」，直言遠距離太辛苦，接著又打趣說：「我們現在也是好朋友，說不定哪天可以舊情復燃一下」，讓其他來賓都驚呆。

(中時新聞網)