日本人喜歡存錢、儲蓄率之高全球聞名！絕大多數已退休日本老年人並不擔心自己的老後生活，平日懂得節省節約、量入為出，為自己積累了不少錢「傍身」，尤其善用政府發放的年金聰明過生活，活得從容有餘、不虞匱乏……，以下為讀者整理日本人日常生活的5個省錢小撇步，一起來看看與你我的花錢習慣有什麼不一樣？

想要老後退休生活無虞？5個省錢小撇步學起來！

據了解，日本的年金政策與台灣有點雷同，除了提供給全民基本生活保障的「國民年金」外，另有類似台灣勞保的「厚生年金」，只要長期受雇於企業，企業就有義務幫員工投保該項保險。

根據日本暢銷女性雜誌所做的一項問卷調查顯示，一般領取「國民年金」的女性平均年齡為63.1歲，而領取「厚生年金」的女性平均年齡則為61.8歲，顯示女性離開職場的年齡，普遍低於一般認知的65歲退休年齡。

事實上，在日本，有超過半數已退休女性不太擔心自己老後生活，由問卷調查提問：「是否擔心老後用錢的問題？」，近半數的受訪女性回答：「不擔心！」相較於尚未步入退休階段的女性，似乎顯得更擔心自己的老後生活，在用錢項目最感到焦慮不安的前3名依序為看護費、醫療費及生活費等。

為何多數日本女性對於自己的老後生活那麼「老神在在」？關鍵就在於他們有不少省錢小撇步：

妙招1、刻意不買居家生活便利物品

時下有許多居家生活便利品，諸如：掃地機器人、電動腳踏車等都價值不斐，以日本女性的觀點看，雖然俯拾皆是且能為日常生活帶來許多便利，卻也相對必須付出不少代價，倒不如自己動手整理家務，身體勞動到了，還能活化大腦細胞，讓人變得更精神、更有活力，一舉數得。

妙招2、尋找屬於自己的「小確幸」

台灣近來流行的「小確幸」這個詞彙，就是源自於日本，意指「微小而確實的幸福」，許多日本女性認為，只要稍稍改變一下想法，不需花大錢一樣能享受人生、也能隨處就發現小幸福；舉例來說，刻意搭乘捷運到之前從來沒有去過的車站，下站走走看看，享受與平時不一樣的「非日常」生活。

(中時新聞網)