鋼鐵需求大爆發，以鋼構產品占大宗的長榮鋼鐵直接受惠；加上穩定獲利的環保事業，營運後勢看好，未來更計畫將產品外銷至其他國家。

新竹喜來登飯店、momo北區物流中心、故宮博物院南部院區，到大立光創新園區、台大醫院兒童醫療大樓等上百建案，其「穩固根基」的工程，都出自2021年將從興櫃轉上市的長榮鋼鐵。

提到長榮，多數人想到的是長榮航空、長榮海運，而身為集團旗下第五家掛牌公司的長榮鋼鐵，自1973年由造櫃事業轉型而來，目前主要有三大事業體貢獻營收——鋼構74％、貨櫃2％、環保事業24％。

攤開財報，2020年前三季營收近68億元、每股稅後純益2.03元，分別較2019年同期成長12.66％、7％。此外，自2020年興櫃，股價至今已漲至45.4元（截至1月12日），堪稱集團旗下「股王」。「2021年的全年訂單已超出總產能。」長榮鋼鐵總經理劉邦恩笑著說。

世界級豪宅鋼構靠它做

工程細膩度超越日本晴空塔

拆解長榮鋼鐵的亮眼成績，劉邦恩分析，自中美貿易戰開始，台商回流建廠產生需求，以及社會住宅、危老都更等趨勢，使得鋼構供不應求。「部分同業跑去做離岸風電，相對鋼構供給就變少了。」目前長榮鋼鐵台南、新竹鋼構廠的產能利用率已超過100％。

「其實鋼構技術門檻並不高。」劉邦恩直言，能從同業中脫穎而出，關鍵在團隊與整合能力。「最自豪的就是員工凝聚力，且工程細膩度高。」他舉例，光是2020年12月就有台北榮總、南港社會住宅等四個建案上梁，「幾乎都會如期完成，甚至提早交付。」

以被美國有線電視新聞網（CNN）評選為全球九大城市地標豪宅的「陶朱隱園」為例，建築物以順時針4.5度向上旋轉，其特殊造型在興建上是一大挑戰。「部分材料與日本晴空塔相同，特別從日本進口，但相應的電焊技術都須搭配。」

劉邦恩進一步解釋，當時焊接角度最小有到11度，「不論是施作、檢查都非常困難，還找來日本顧問，結果對方說晴空塔也才約30度。」只好不斷與團隊反覆試驗、請專家進行技術研討等。

當時為陶朱隱園耐震評委的台灣科技大學營建工程系特聘教授陳正誠觀察，長榮鋼鐵在管理與技術層面上的表現都值得讚賞。「該建物結構少見，且交接處因角度小、鋼板厚，考驗焊接功力。」他直言，長榮鋼鐵透過讓焊工試做、剖開檢討，從中進步、提升品質。「通常業者不會願意如此花費時間與金錢，來建立焊工的榮譽感與自信心。」

至於產能整合力，「2018年以前，新竹廠原為鋼筋廠，但因是買鋼胚製成鋼筋，附加價值不高也易虧損，因此決定轉型生產鋼構。」劉邦恩透露，2019年新竹廠正式投產鋼構，每月產能達3千噸，加上台南廠，一年產能高達17萬噸，「算是超前部署，遇上鋼構時機大好。」

布局環保市場逾20年

不易受景氣影響 獲利空間大

長榮鋼鐵董事長林耿立則補充，通常會設定兩成產能委外，避免因景氣循環等因素造成產能過剩、淪為削價競爭的問題。然而，鋼鐵業易受原料價格波動影響，因此長榮鋼鐵於1997年切入環保市場，經營廢棄物處理事業，獲利穩定。

目前轉投資有欣榮企業、水美工程、榮鼎綠能三家公司。「最早從欣榮開始，因其場地為早期中壢貨櫃零件廠。」劉邦恩回憶，當時貨櫃業務因人工上漲等競爭下外移，搭上桃園市政府BOO（Build-Own-Operate）案營運大型垃圾焚化廠便投入，目前一年可處理約40萬噸生活廢棄物。「因民間企業較難處理居民抗爭等相關議題，由政府規畫的環保園區，可不用經過環評。」林耿立補充。

《今周刊》第1256期

(中時新聞網)