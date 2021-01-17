科技進步讓低頭族滿街跑，眼睛使用過度已是家常便飯，這樣的演變造就「葉黃素」在保健食品的詢問度名列前茅，但它真的這麼神奇嗎？對眼睛相關疾病是否都有幫助？

台北市立聯合醫院松德院區藥劑科藥師林威廷表示，葉黃素是一種脂溶性類胡蘿蔔素，本身是一種抗氧化物，它和玉米黃素都是眼睛內視網膜黃斑部的重要成分，可抑制自由基，過濾藍光以減少對眼睛感光細胞的傷害，也可抑制與細胞發炎反應相關的傳遞鏈，減少活性氧化物質的生成，藉此調節免疫系統與發炎反應。但人體無法自行製造葉黃素，必須由飲食中攝取。

當無法從食物獲取足夠葉黃素時，林威廷說，市面上含葉黃素保健食品分為2種：游離型與酯化型，游離型分子量大約只有酯化型的2分之1，一般也認為吸收率較佳。

酯化型雖具有較好的生物利用率與安定性，但須透過腸道酵素輔助，將其分解後才能被人體吸收利用，且最好搭配油脂一起服用，若本身消化不好或腸胃不佳，較不建議食用此類型的葉黃素。

有研究認為，健康成人每日攝取6mg（毫克）葉黃素，有助減緩黃斑部退化的風險，衛生福利部食品藥物管理署則建議每日補充葉黃素不應超過30mg。葉黃素多吃無益，若不小心攝取過多，還可能有皮膚變黃的問題。另外，建議不要與β胡蘿蔔素補充品一起使用，因為產生競爭吸收，會使得葉黃素吸收率下降。

富含葉黃素的食物。（資料來源／台北市立聯合醫院提供；圖／NOW健康提供）

林威廷分享一些對葉黃素常見的錯誤觀念：

NG 1：葉黃素對眼部任何疾患皆有幫助？

補充葉黃素在一般健康人眼睛保健方面，可增強黃斑部功能，使視力增進，視覺敏感度增強，長期補充葉黃素，可降低老年性黃斑罹患率。但對於其他黃斑部疾病，如高度近視性、糖尿病黃斑部水腫，尚未有明確定論。

NG 2：葉黃素吃了馬上有效果？

葉黃素具有累積性，口服約2周後，血液中濃度明顯上升，但黃斑部中的濃度卻未顯著增加，必須至少連續補充2至4個月後，黃斑部葉黃素的濃度才會有意義的增加，才能顯著提升視網膜黃斑部中的葉黃素濃度，達到抵禦藍光效果，並非立即性。

NG 3：葉黃素的含量愈高愈有效？

長期且持續服用才是最重要關鍵，短時間內服用高含量葉黃素，只是讓血中濃度快速上升，但若想讓黃斑部內的葉黃素濃度達到保護效果，天天服用比久久吃1顆有效。

NG 4：除了葉黃素外，其他成份愈多愈好？

不一定。每個人身體狀況不同，所需營養素也不一樣，只要仔細評估個人缺乏的保健成份含量是否足夠即可，以免徒勞無功。

NG 5：大家都稱讚的產品最好？

評價高、口耳相傳的保健食品，不一定最適合自己。選購產品時須將自身狀況、有無服用其他藥品及保健食品等因素一起考量，其他人的使用情形僅供參考，如此才能找到最適合自己的產品。

在資訊爆炸的時代，葉黃素扮演著舉足輕重的角色，該如何選擇、如何補充，一定要有正確觀念，以免失去原本的美意。若有任何相關疑問，建議諮詢專業人員，替自己的身體健康好好把關。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)