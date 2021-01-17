高雄市議員黃捷罷免案2月6日（星期六）將舉行投票。黃捷在台北市議員邱威傑（網紅「呱吉」）節目中，稱自己即便被罷免也不會放棄政治；更坦承她若要在2022年前加入某個政黨，也必須是在「談好」的狀況下，否則自己並不會被看作選戰策略的一份子，眼前首要目標是增進自我價值，不然人家也不會隨便接納她。

黃捷14日上邱威傑直播節目《他的播放清單》，被問到2022年是否還會參選？黃立刻點頭說「嗯」表示肯定，但隨即又改口說：「先看這個罷免的結果。」邱追問：「如果罷免妳就不會再參與政治了嗎？」黃表示，根據法律規定，若被罷免下次就不能參選議員，邱再追問：「但是妳政治是沒有放棄的吧？」黃直言：「對啊，政治作為志業。」語畢，黃露出意味深長的笑容。

邱威傑坦言，他認為黃捷被罷免成功的機率很低，問黃若2022年還要參選議員，會不會覺得脫去時代力量的色彩，會不會是一個比較大的困難？黃回應，對所有無黨籍的人來說應該都會，畢竟台灣是政黨政治，沒有黨的人就沒有基本盤，「票從哪裡來」是必須思考的地方，所以應該還是會有困擾之處；尤其自己身為沒有背景的無黨籍政治人物，不像一些地方大咖是不需要靠政黨就能當選。

邱威傑問黃捷，會不會想在2022年之前，像是「計程車靠行」那樣靠一個行？黃則笑稱，這樣好像也很難，自己目前是很享受無黨籍的自由，目前最重要的是，在為來2年努力打出自己的特色，讓鳳山鄉親用另一種方式認識她。不僅如此，黃強調，現在突然要加什麼黨，對那些黨來說應該都是一個衝擊，他們會想說「我憑什麼要讓妳加？」所以其實沒有那麼容易，並不是隨便說「請接納我」，人家就會接納她。

對於黃捷的回答，邱威傑驚呼，表示自己一直以為入黨就是寫好一個申請書，然後交了黨費就好，黃立刻酸道：「當然啦！這就是王浩宇模式嘛！」此話一出，兩人雙雙大笑，黃則脫口而出：「就是，會希望說那個是……談好的！怎麼辦？我是不是講了不該講的話？」黃重申，要想進去當然是希望自己有在他們（指欲加入的黨）的選戰安排策略內，若貿然硬加入他黨，人家不見得在安排的過程中把自己當成一份子，甚至可能對該黨而言是一個「困擾的人」，她怕變成這樣，所以必須談好。

(中時新聞網)