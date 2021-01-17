正值世界衛生組織（WHO）再次組團赴陸調查新冠病毒起源之際，一度懷疑病毒源自陸的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），再次將矛頭對準武漢病毒研究所，呼籲WHO務必要調查病毒意外從武漢實驗室流出的可能性，並指控該研究所2019年秋季就有人確診新冠。

《每日郵報》報導指出，正當WHO已抵達最初疫情爆發地武漢後，蓬佩奧15日晚間發表聲明指出，WHO應就取得新資訊一事施壓北京政府。他指出，科學家要讓世界免於病毒肆虐所需的重要資訊，今日仍遭北京持續扣壓。

雖然專家一再否認新冠病毒出於人為的說法，不過彭佩奧並未暗示病毒是出於刻意製造或外洩；相反地，他提出病毒是意外從該研究所內安全措施鬆散的實驗室所意外流出。

報導稱，最令外界驚訝的是，蓬佩奧也同時揭露先前從未報導過的情報，其中暗示與軍方關係密切的武漢病毒研究所不僅就是病毒起源，且在2019年秋季就傳出確診。

蓬佩奧的聲明指出，數名研究人員在2019年秋天就已出現病症，他們的症狀與新冠肺炎及一般的季節性流行病一致，意味在去年冬季武漢大規模爆發新冠肺炎之前，在該研究所就傳出確診，並稱這他們先前稱「研究所內無人感染心官或相關病毒」的報告相牴觸。

(中時新聞網)