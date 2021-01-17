中方最大的海巡船「海巡09」排水量達萬噸

仔細瞧瞧中方打造的龐大軍艦，或許會注意到一些不尋常的特徵。

據《富比士》（Forbes）雜誌報導，世上許多軍艦和海巡船兩側都有圓弧形傾斜面，但中方的055型驅逐艦，還有海巡艦船體卻都有平板狀斜面。美國海軍專家韓德里克斯（Jerry Hendrix）指出，這平板斜面並非出自美學選擇，而是為了所謂的「碰撞驅艦」（shouldering），以迫使敵艦改變航道。

「我認為，中方特別設計了兩款軍艦，」韓德里克斯說，「在於迫使美國人不要擋路。」隨著解放軍在東海、南海加強驅離美國與盟友的艦隊，「碰撞驅艦」將成為中方所偏好的戰術。分析指出，北京想要這些資源豐富的水域，但未必想要為它們開戰。

韓德里克斯說，逼艦賽可能恰好符合北京的需求。「要是美國軍艦遇上這些船艦，中方軍艦真的會把老美逼離他們宣稱擁有的領海。」而「碰撞驅艦」能在不嚴重損及敵艦，不引發對方開火，甚至不冒險點燃全面戰爭的狀況下，迫使它們撤退。

而中方派白色的海巡船「碰撞驅艦」，要比出動灰色的戰艦更令對方難以辯稱，說是為了正當防衛，因此用對等，或甚至更強大的武力加以回應。韓德里克斯強調，中方出動白色執法船來對付灰色戰艦，這是美國人所沒有準備的。

例如，冷戰期間，北約和蘇聯戰艦彼此碰撞，以驅離對方。其中最著名的事件之一，就是1988年2月時，兩艘蘇聯巡防艦分別碰撞了美國「卡隆」號（USS Caron）驅逐艦，還有「約克鎮」號（USS Yorktown）巡洋艦。雖然損壞不大，但接下來幾星期，華府和莫斯科的外交戰卻打得熱鬧。

此外，2019年時，中方出動海警船，在南海西沙群島附近撞沉越南漁船。隨著中方「碰撞驅艦」戰術升級，如今打造的艦隊也經過特殊設計，讓它們在海上角力中更具優勢。韓德里克斯指出，無論是055型驅逐艦，或是「海巡09」新型海巡船排水量都超過萬噸，而誰個頭最大，誰就有優先通行權。

蒙特福特角級（Montford Point）轉運碼頭和遠征浮動基地艦

儘管美國多數軍艦都比它們小，但韓德里克斯認為，蒙特福特角級（Montford Point）轉運碼頭和遠征浮動基地艦排水量達6萬噸，擁有扁平船體，或許能使它們成為東海和南海上最大的霸王。由於它們沒有重型武器，在這方面就和海巡船扯平了。而靠龐大的體型衝撞敵方艦船，或許能避免引爆戰爭的風險。

(中時新聞網)