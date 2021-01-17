台積電日前舉行法說會，不僅向投資人報告未來獲利及展望，更宣布資本支出將高達280億美元，為歷年之最。美媒指出，台積電2021年大規模的資本支出計畫，可能會對其收益帶來壓力，因此，海納集團資深分析師Mehdi Hosseini對台積電12個月的目標價格訂為新台幣425元。

《CNBC》報導，台積電日前在法說會上，宣布資本支出將達250至280億美元（約新台幣7120億到7974億元），這個數字，讓海納國際集團（Susquehanna）資深分析師Mehdi Hosseini感到驚訝，他認為台積電的獲利將承壓。

Hosseini說，台積電已經向大家證明，他們是領先全球的半導體製造商，今年的資本支出計畫，價值在於長期增長機會，但這樣大筆的資本支出，在他看來，仍存在一些隱含風險。

Hosseini解釋，有2個潛在問題可能給台積電的未來收益帶來壓力，一、是台積電的決定可能是受到三星（Samsung）的競爭威脅影響，而且這筆支出的相關收入要到2022年下半年才實現，加上利潤率下降，在他看來，收益將承受壓力。

二、與台積電收入來源多樣化有關，長期以來，台積電的最大收入都是由為iPhone生產的晶片為主，現在收入正在多元化，並且雲端基礎架構開始產生巨大影響，很難預測雲端的收入貢獻，他並補充說，這增加了與雲端相關的未來收入增長的猜測，使得商業計畫更具挑戰性。

最後，Hosseini也補充，他對台積電12個月的目標價格為新台幣425元。

(中時新聞網)