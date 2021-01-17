才剛宣告加盟NBA發展聯盟(G-League)勇士下屬聖克魯茲的林書豪，近日接受《舊金山紀事報》記者利杜尼尤專訪，除了談到自己放棄大陸CBA的高薪與高人氣，選擇加盟NBA發展聯盟的源由，更說自己這樣做，還被某些人認為他是否瘋了。

林書豪表示，做出放棄CBA加盟NBA發展聯盟決定，是來自他的經紀人建議，因為經紀人認為前往NBA發展聯盟打球，是豪哥重返NBA舞台的最快途徑，比起重返他上季所效力的CBA北京首鋼，加盟NBA發展聯盟才是正確選擇。

「在中國，有相當多的球迷支持我，也發生很多不可置信的事情，」上季待在CBA年薪約300萬美元，卻在NBA發展聯盟將只領不到百分之一薪水的林書豪說，「我卻放棄那一切選擇重新回到美國這裡，有些人肯定認為我是否瘋了。」

林書豪將於2月8日前往奧蘭多隔離泡泡參加NBA發展聯盟，最多只打15場，「我真的自認是個NBA等級的球員，但這次衝擊NBA，我不是為了錢，也不為了出名，我只是想去挑戰一些不同的事情，我想通過籃球給上帝帶來榮耀。」

(中時 )