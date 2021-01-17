各黨派皆悄悄開始布局2022縣市長選舉，民進黨會推派哪位人選挑戰久未執政的台北市，更是備受關注，據媒體最新民調指出，衛福部長陳時中32.5％排名第一，基隆市長林右昌僅2％差距，位居第二，雖過去一年新冠肺炎疫情雖讓陳時中聲量提高，但緊接著的開放美國萊豬進口引發民怨，連帶衝擊到他的聲勢，他先前也自嘲，不知道能否度過疫情、萊豬和健保這三支箭。

陳時中2020年初被臨危授命擔任疫情指揮官，一度被外界認為將是綠營北市長的人選之一，但接連發生的「雙標」事件，引發外界爭論，以下為《中時新聞網》整理的四項事件：

◎小明何時回家？

疫情發生初期，指揮中心對於對岸的防疫作為，像是對待「小明」的返台政策，一度淪為兩岸角力下的犧牲品，相反的，當英國驚傳冠狀變種病毒，當全球多國都祭出斷航措施防堵疫情擴散，台灣卻遲未宣布，令不少人質疑顯然是雙重標準。

小明何時回家？

◎洩足跡爭議

國民黨台北市議員徐巧芯去年因在臉書揭露確診紐西蘭籍機師（案765）足跡，因足跡較指揮中心更詳細而惹議，指揮中心下封口令要大家別轉傳相關訊息，還說會請政風調查；不過資深媒體人周玉蔻本月12日搶先指揮中心前面，在廣播節目公布北部某醫院的醫生及護理師2例本土確診個案，陳時中表示，不追究洩密責任，遭質疑有雙重標準‎。

洩足跡爭議。(中時新聞網製圖/素材取自徐巧芯臉書、Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞臉書粉專)

◎防疫雙標

去年初新冠疫情爆發，首架由東方航空執飛的武漢包機載回247人，未料，台北市長柯文哲曝光隔離地點位於陽明山，遭1450群起攻擊「有陰謀」，他13日大吐苦水，稱自己的「逆時中」罵名就是始於此，還被罵洩密，覺得非常委屈。反觀近期網路熱門的「北部醫院」，台灣首位醫師在工作時染疫，再於社區傳染給擔任護理師的女友，指揮中心改口稱醫師未赴大江購物中心，桃園市長鄭文燦隨後打臉，指女護理師有赴大江，消毒並沒有錯。兩人在兩天提出3種說法，加上陳時中先前堅決反對地方政府公布足跡，卻似乎沒有追查鄭文燦的作法。

防疫雙標。(中時新聞網製圖/素材取自本報資料照)

◎全面採檢爭議

莫斯科古典芭蕾舞團去年12月來台灣巡迴演出，竟有4人確診，不過，衛福部長陳時中第一時間未終止舞團的演出，對比先前針對印尼移工祭出的鐵腕防疫政策，要求移工居家檢疫期滿前全面採檢，台北市長柯文哲更質疑疫情指揮中心對舞團、移工防疫雙標。對此，陳時中回應，因為移工是直接進到家庭，有群聚的風險，表演藝術團體則是在舞台上表演，才沒有要求檢疫完後要做採檢。

全面採檢爭議。

(中時新聞網)