愛美是人們天性，許多人都會希望自己擁有良好的體態，但如果有一些不良習慣像是翹腳或托腮，很容易造成臀部和臉部歪曲，《中時新聞網》小編實際體驗利用整復的方式改善大小臉和臀部曲線不平均的問題。

喬骨還你漂亮臉 忍一下臀圍立馬少2.5cm

喜愛自拍的人深受大小臉的困擾，常常需要花時間找角度才能拍出滿意的照片，小編的臉就有明顯的大小臉問題，臉部整體線條也往一側歪斜，整復師亞當利用推拿的方式調整臉型，過程中小編雖然痛到飆淚，但她表示疼痛程度還在接受範圍，經過師傅的一番推揉，小編的左右臉明顯變得平均許多。

整復師亞當利用推拿的方式調整臉型。(攝影/邱子軒)

另外，讓女性十分在意的臀部大小也能藉由整復改變，亞當表示，臀圍往往會因為坐姿不端正變得更大，他就以愛翹腳的小編作為示範，在整復時小編一樣痛得哀哀叫，還大喊以後不敢翹腳了，亞當笑著說平時不注意姿勢就得忍受疼痛，幾番折騰後，臀部線條真的變順了，且整復前小編的臀圍是92.5公分，整復後馬上少了2.5公分變成90公分，讓小編直呼痛的值得！

整復師亞當接受《中時新聞網》專訪指出，造成大小臉的原因有很多，慣性使用一側咀嚼或長時間托腮就會使臉部歪曲，整復推拿是快速改善大小臉的方法，但在家中也可以利用輕輕按摩的方式，舒緩放鬆咀嚼肌也會有不錯的效果。不過他警告，雖然整復的過程看似簡單，但千萬不可以自己嘗試，因為每個角度都是非常講究的，需要由專業人士操作。

新光醫院醫師柳朋馳表示，徒手按摩改變了部分如咀嚼肌或咬合肌肉群的張力，進而放鬆臉部線條，但對於臉型有明顯嚴重咬合不正的人效果有限，他提醒在整臉時要小心臉部関節是否會在過程中受傷，若不慎可能會造成顳顎関節炎，使張口閉合受到影響，因此需要特別注意。

(攝影/邱子軒、剪輯/陳依仁)

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(中時新聞網)