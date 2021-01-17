大陸23歲女星喻言在選秀節目《青春有你2》拿下第4名好成績，順利成為超人氣女團「THE9」一員。THE9日前受邀出席《2021愛奇藝為愛尖叫晚會》，除了精彩演出，她們在後台的一舉一動也受到粉絲關注，只是喻言在玩夾娃娃機時，就疑似被鏡頭捕捉到了走光一幕，讓粉絲氣炸質疑「攝影師那個角度不太好吧」！

喻言去年因為參加《青春有你2》爆紅，同時也被挖出昔日疑似是小太妹的黑歷史，曾狂言「喜歡就強姦她啊，追不到就強姦，強姦不到就下藥」，讓她偶像優質形象瞬間崩壞。雖然喻言事後已為昔日不當言行道歉，但演藝事業仍受到影響，慘遭取消個人與團體活動。

隨著風波逐漸平息，喻言近日終於得以公開露面，跟著團體一起現身2021愛奇藝為愛尖叫晚會。打扮性感的喻言，整個人看起來心情相當不錯，還在後頭與成員們玩起了夾娃娃機，只見她對著機台左看右看，還真的被她一次夾中，讓粉絲佩服不已。

喻言在拿夾娃娃機戰利品，疑似被鏡頭捕捉到走光畫面。(取自微博)

未料就在喻言蹲下去拿戰利品的同時，攝影機鏡頭竟也跟著一路往下照，讓喻言裙底春光全都露，粉絲更訝異PO文詢問：「這是走光了嗎？」吸引其他共睹此幕的網友回應「有安全褲」、「白色是裙子內襯」，但也有粉絲不滿質疑，儘管喻言有穿安全褲，但攝影師抓的角度也太不妥了吧。

(中時新聞網)