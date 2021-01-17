新制服好糗 警攔檢沒停罰1萬吊照 騎士喊冤：以為是保全（中視新聞）

警察制服2019年全面換新，變成深藍色套裝，一度被外界笑稱，警察新制服穿起來像保全，結果在高雄就有一名騎士，因為違規轉彎，被員警攔檢，但他卻沒有停車，被開了一張1萬元罰單。這名騎士事後不滿申訴，說以為警察是保全，所以才沒有停車，行政訴訟上到法院，沒想到連法官也認同，幫騎士撤銷這張罰單，全案可上訴。

高雄一名盧姓男子於2019年11月騎乘機車，在高雄市區因為違規轉彎遭到員警攔查，不過他當下並沒有停車，事後盧男收到舉發通知單，內容為「不服警方當場攔檢取締而加速逃逸」，不但裁處1萬元罰鍰外，還要吊扣駕照6月。

盧男不服提起行政訴訟，並在法庭上主張，經過該路口時沒有認出站在路邊的是換新制服的員警，誤以為是一般交管人員或其他路人，才會直接離開，同時，他也強調員警取締的位置是在轉彎處，該處有視線死角，並且聲稱可以接受違規轉彎遭罰，但「拒檢逃逸」太過主觀，聲明請求法官撤銷處分。

員警則在法官審理時指出，執勤時都有依規穿制服、戴警帽，且從密錄器影片顯示，盧男機車於攔檢位置前100公尺處，警方就拿出紅色指揮棒並搭配哨音，示意停車受檢，認為盧男視線並未受阻。

法官勘相關證據後認為，盧男違規右轉完直行時警員才自路邊步出吹哨、揮紅旗予以攔停，但一般駕駛人行駛中，多是注意車前狀況，對於突然自一旁竄出的人物本來就容易反應不及，且盧男當時戴著全罩式安全帽高速行駛，確實有可能未聽見哨聲，因此法官採信盧男主張第一時間不知是交通警員攔停，以為是一般工程路管人員而未停車接受稽查的說法，裁准撤銷原處分。

(中時新聞網)