桃園市議員王浩宇罷免案16日投票，中選會當晚依開票結果宣布罷免通過。該會將於22日舉行委員會議審查此一投票結果、確認後予以公告。王浩宇罷免案歷經大半年，從罷王總部成立到16日罷免成功，一路走來並不容易。《中時新聞網》用2張表、提供讀者了解，關於罷王，應該知道的幾個「數字」（如附表）。

王浩宇2014年當選第一屆桃園市議員，當選之初頗令外界期待，但近年來其言行常引發爭議，更因撈過界肆意批評如前高雄市長韓國瑜等與桃園市政不相干事件，被譏為全國不分區議員。然而，王浩宇對外界批評始終未認真看待、依舊我行我素、肆意批評他人，最後導致被罷免，只能說是咎由自取。

王浩宇罷免案投票前，根據桃園市選委公布的罷免案選舉人口資料顯示，桃園市第7選區（中壢區）民進黨籍議員王浩宇罷免案，可投票人口為32萬7758人。

王浩宇罷免案開票結果於16日晚間出爐，罷免案總投票數為9萬2226票，投票率為28.14%，有效票為9萬1710票，無效票為516票。其中，同意票同意罷免票數為8萬4582票，占總投票數的92.23%；而不同意罷免票數則有7128票，佔總投票數的7.77%。

王浩宇罷免案投票結果。(中時新聞網製表)

王浩宇罷免案投票結果出爐後，中選會宣布該罷免案投票結果為通過，中央選舉委員會將於22日舉行委員會議審查該罷免案投票結果並進行公告。同時，根據《公職人員選舉罷免法》規定，王浩宇將自公告日起解除職務，且4年內不得為同一公職人員候選人，因此2022年王浩宇不得再參選桃園市議員。

議員王浩宇罷免案相關時間表。(莊雅婷製表)

(中時新聞網)