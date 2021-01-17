桃園市議員王浩宇遭罷免成功，震驚民進黨上下，也吹起在野黨反攻號角，藍營士氣大振，將目標放在下月投票的高雄市議員黃捷身上。對此有網友表示罷免黃捷恐怕就沒那麼容易，因為黃捷有3個王浩宇所沒有的優勢。

網友在PTT政黑版PO文表示，王浩宇遭罷免，黃捷自然也會緊張，畢竟選舉無絕對，但王浩宇是因本人仇恨值突破天際，相較之下黃捷低調許多，優勢也多不少。

原PO指出，黃捷第一個優勢在選區結構，他表示，中壢與鳳山都有眷村，但中壢藍大於綠，鳳山則是旗鼓相當，若中壢是深藍，鳳山只能算中藍。

原PO表示黃捷第二個優勢在於人和與盟友關係，他說王浩宇此戰基本上是遭民進黨放生，地方沒動員，黨公職也沒出來力挺，加上人緣差，沒人想出面幫他站台。但黃捷在地方跟民進黨民代關係都很好，上次立委選舉黃捷就跟許智傑走得很近，導致當時的時力代表陳惠敏頗有微詞，至於若要營造跨黨派支持畫面，也能找到林昶佐、陳柏惟或是高嘉瑜出來。

原PO說第三點在於戰術與危機意識，從這兩次罷免案可以看出，不動員、冷處理的那方都是處於劣勢，因此黃捷反守為攻，催出泛綠基本盤，加上王浩宇罷免通過，激起綠營危機意識，高標應是反罷免票多於罷免票，也能讓這場選戰更有看頭。

原PO也補充說，黃捷的人和隱患在於2018年與基進黨結怨，但若陳柏惟願意相挺，就沒什麼問題，時力部分，黃國昌已退出政壇，徐永明收賄案後聲勢大跌，陳惠敏地方上沒影響力，只要王婉諭出面支持，黃捷也能放下心。

不少鄉民也留言討論：「黃捷還算正常，就算沒監督暖男但也沒到處亂咬」、「韓粉也不一定都鳳山人，主流沒反感應該是坐得穩」、「鳳山是相對於整個高雄藍，但還是個淺綠區」、「現在的罷免機制就是要正面對決，冷處理沒用」、「被罷免很難啦 仇恨值要超高才有機會」、「中壢其實也沒到深藍，僅10年藍綠55波，不要太誇張其實沒什麼事，純粹是王浩宇本身有問題」。

(中時新聞網)