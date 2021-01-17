2020年全球飽受疫情衝擊，接下來的2021年會是怎樣呢？常在YouTube分享神秘世界的網紅「地球旅館」表示，4大西方預言家對2021年作了預測，其中曾成功預測美國前總統甘迺迪遇刺身亡的法國預言家，預言2021年比過去的一年更具毀滅性；而曾預言2016年川普當選美國總統的英預言家，則預言台海關係會更加緊張。

「地球旅館」在YouTube表示，西方預言家之一的法國預言家諾查丹瑪斯在400年前留下了預言集《諸世紀》，曾成功預測美國前總統甘迺迪遇刺身亡。他預言2021年比過去的一年更具有毀滅性，也許世界上會出現飢荒，導致大量人口死亡。對2021年，他也做了以下預言，病毒、前所未見的大饑荒、太陽風暴，以及2021年11月25日將發生大地震，地點可能在加州。

西方預言家之二的英國知名頂言家漢密爾頓.帕克(Craig Hamilton- Parker)，曾預言2016年川普當選美國總統。至於2021年，他預言台海關係會更加緊張，就連日本和韓國都會被牽扯進去，也許是2021年或是接下來的時間，台灣會和日本結成同盟，台灣、日本、韓國會在

軍事和經濟上組成聯盟。而目前非常嚴重的疫情不會因為進入2021年，就整個平息下來，反之會持續下去。就全世界而言，2021年是充滿社會動盪、武力衝突和政治變化的一年，會有一段艱難的時期，甚至可能延續到2025年。

西方預言家之三的英國靈媒歐朱拉(Nicoias Aujula)則預言，在新年過後趨於稳定，而疫情感染率在春季前，會下降到可以控制的程度，但人們對疫情的恐慌和限制措施，將會持續到2022年。

西方預言家之四的波蘭外號「干里眼」的傑可夫斯基(Krzysztof Jackowski)預言，2021年對全球而言都是「糟糕的一年」，國際政局、尤其是中東局勢，會變得十分緊張，不過他還不清楚會發生什麼事情。他提醒我們應該為最壞的情況做好準備。

以上這些對2021年的預言到底準不準，可說是見仁見智，我們已經平安度過了動盪的2020年 ，相信接下來的磨難我們一定能走過來。

(中時新聞網)