吳念軒高中時收編了一隻米克斯白貓，取名為「唒唒」（讀音ㄇㄧㄡ）。接受本刊專訪的尾聲，他才道出唒唒已病逝的不幸消息，收拾好感傷的心情，他特別感謝唒唒9年來的陪伴，「知道牠希望我們開開心心的，我會想念牠。」也期待唒唒投胎後，父子倆有機會再相遇。

收養唒唒前，吳念軒可是經歷了一場家庭革命，「牠很小的時候，和牠的兄弟姊妹被丟在我姊打工的便利商店前面，我就說『好哇，帶回來』，其實我家不能養貓，爸媽一直反對，牠來了以後還吃了家裡的花，讓我爸很生氣。」此外，唒唒不但前後在吳念軒的四顆枕頭上尿尿，還在吳媽媽的床上「解放」過。

從高中就收編唒唒的吳念軒，特別感謝唒唒的體貼，這些年為了他得適應不同環境。（圖／怡佳娛樂提供）

道理講不通 打輸喵皇

個性酷酷的唒唒，竟然曾與吳念軒「幹架」，「我跟牠講道理，牠不理，還變成攻擊狀態要抓我，我就跟牠打起來，結果牠用力蹬上我的胸口，我就往後倒，真的打不贏牠。」

但在吳念軒心中，唒唒其實是隻體貼、聰明又有靈性的貓，在家還會管秩序，「有人吵架牠就喵喵叫，吵得愈大聲，牠就喵愈大聲，讓你沒辦法吵。」唒唒也會觀察家人的心情，例如吳媽媽心情低落，牠就會靠在身邊給予安慰，有時還會幫吳媽媽擊退蟑螂，吳念軒笑說：「我媽之前不喜歡牠，後來會把牠當嬰兒抱，還說『阿嬤抱抱、秀秀』。」

就讀淡江大學時，吳念軒帶著唒唒從桃園北上，起初因為住宿舍，便把唒唒托給學長照顧，直到租屋處安頓好才接回唒唒，「其實唒唒不喜歡換環境，但我不捨得牠自己在家，那時我周末回桃園，就用箱子裝著牠一起騎車回去。」有次吳念軒改搭客運，不小心讓唒唒從箱子溜出去，「其他乘客在睡覺，牠還在別人椅子下面鑽來鑽去。」

頗有大哥風範的唒唒，生前很照顧新來的貓妹妹Forky。（圖／怡佳娛樂提供）

睡前說心事 互相取暖

去年拍攝《粉紅色時光》時，吳念軒和哥哥又收編了兩隻小奶貓，初期三隻貓一言不合就打架，他為了勸架，曾被抓得滿手鮮血。後來唒唒似乎體認到自己是「長輩」，開始會照顧對方，明明是男兒身，卻會充當「奶媽」，任由妹妹Forky吸奶奶。

去年唒唒因病暴瘦，吳念軒已有了心理準備，到大陸拍戲時，也因為掛念著唒唒而提早返台。期間他透過寵物溝通，聽到唒唒交代一句話，讓他非常感動：「唒唒說牠知道我很努力，叫我不用擔心。」去年十二月他出席新戲活動時，唒唒在家中過世，隔天就火化，吳念軒笑著說：「牠變得好小，裝在罐子裡，感傷的事情變得很可愛，我打算把牠放在盆栽裡，用植物延續牠的生命。」

雖然剛經歷唒唒病逝，吳念軒仍收起感傷，漾起笑容回憶唒唒。（圖／焦正德攝）

回憶這九年的相處，吳念軒格外懷念每晚睡前跟唒唒聊心事的時光，「需要牠的溫暖就對牠說話，什麼事都能跟牠講，牠會看著我，眼睛一直眨，或是聽到睡著。」他也很感謝唒唒這幾年陪著他奔波吃苦，「很惋惜，因為工作，好幾個月沒有見到牠，我知道一定有這一天，我不覺得我給了牠什麼，牠給我的陪伴跟溫暖比較多，知道牠生病痛苦，讓牠好好離開，說不定可以投胎再相遇。」

（圖／怡佳娛樂提供）

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(中時新聞網)