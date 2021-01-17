美國有線電視新聞網（CNN）報導，執法消息人士稱，一名維吉尼亞州男子持假的總統就職典禮證件及上膛手槍和逾500發子彈，15日傍晚在華府市中心試圖通過警方檢查站時被捕。

消息人士告訴CNN，這起事件發生於15日傍晚6時30 分過後不久，當時維吉尼亞州男子比勒（Wesley Allen Beeler）駕駛一輛皮卡車停靠在國會山莊北側的警方車輛檢查站。

來自維吉尼亞州弗蘭特羅亞爾（Front Royal）的比勒向警官出示被形容為未獲授權的就職典禮證件。

消息人士表示，當警方詢問比勒是否攜帶任何武器時，比勒告訴他們，他持有一把葛洛克（Glock）半自動手機。那把手槍裝有17發子彈且已上膛。

根據華盛頓哥倫比亞特區都會警察局提供的事件報告，警方其後查扣那把手槍以及509發子彈、散彈槍子彈和一個手槍彈匣。

警方報告表示，比勒因持有未登記槍枝及未登記彈藥等犯行被捕。

(中央社)