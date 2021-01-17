你可以有被討厭的勇氣；但你喜歡現在的自己嗎？負面情緒並不可怕，最怕的是沒有覺察自己。愈是處於情緒低潮，愈要小心翼翼，才能正確地判斷及處理。

無論是即將畢業的學生、剛入社會的新鮮人、猶豫著要不要轉職或創業的上班族，甚至都已經是年過四十的主管，碰到的困境其實都差不多，例如：

「對找工作有恐懼感」「對現在的工作力不從心」「明明很認真努力，內心卻常升起無力感」「明明才剛剛休假回來，卻一點都提不起勁來工作，巴不得可以繼續休假」

其實，無論抱怨什麼，愈是滿腹牢騷，愈是憤世嫉俗，都是反映出內在對自己的失望落寞。

其實人生總有高低起伏的變化，很難萬事都盡如己意。過去碰到低潮時期，你或許也常聽長輩說：「要轉念啊！」然而，這老生常談的轉念，又談何容易呢？若真的有那麼容易轉念，天下的困擾就不會這麼多了啊。

轉念，或許真的不容易；但是可以從當下的情境中，覺察自己的情緒開始練習。

自我察覺，就是在人生路上，弄清楚路段的特性及時速的限制，不論上坡、下坡，直行、轉彎，都能暢通無阻，平安到達目的地。

學會「轉念」之前，必須先做到「自我察覺」！才能開始正確處理情緒，讓你的能力如實地發揮、讓效率加倍地展現。

所以這次我要分享三句話，也是很重要的觀念，陪你透過自我覺察，逆轉負能量。

一、勇於嘗試，別說：可是、但是

我從事企管顧問工作，有一家客戶是生產飲料的廠商，老闆正面臨銷售下滑的困境。我建議他調整行銷策略，他居然跟我說：「可是，目前公司的人力不夠，該怎麼辦？」

不到兩個月，他的產品果然被競爭者打得落花流水，經銷商通知他要將滯銷的產品下架。

多年來以顧問方式，輔導過不同的企業主管與上班族，其實都一樣，通常我給予建議之後，只要到對方不斷說「可是」，就能預知最後必然導致失敗的結果。相對的，只要聽到的是「我努力試試看！」，我就會在對方有決心、肯努力的眼神裡，看到成功的希望。

當生命碰到瓶頸時，請你先別急著說「可是」「但是」，而是應該要先勇於「嘗試」，至少給自己一個機會，勇敢試試看，才有突破的可能。

二、成功中有毒癮；挫折裡有寶藏

微軟總裁比爾．蓋茲，說：「成功，是一個差勁的老師，它只會帶給你無知與膽識。」他把「無知」與「膽識」這兩者連結在一起，特別教人觸目驚心。

把「膽識」建立在「無知」上，就像在懸崖飆車一樣危險。我在某次聚會中，聽見一位老友的遭遇，心裡感慨萬千。

他年輕時投資股市獲利，不到三十五歲就離開職場，住進豪宅、買了名車，僱請傭人及司機，身邊總不乏美女相伴，贏得黃金單身漢的美譽。

風光多年後，前陣子聽說他落跑到國外，不敢再回來。因為他野心太大，幾項投資計畫的財務，陸續出了問題；加上他在致富的過程中得罪不少人，不但合夥人對他提告，從前的事業夥伴也沒人願意幫他……這個真實故事，讓我感觸很深。

成功，是一個差勁的老師；失敗，未必是一位很好的嚮導。關鍵在於你能不能消化挫折，然後很快地從失意的地方站起來、跨出去。

成功與失敗，能否帶給一個人真正的學習與成長，關鍵在於自己如何看待成功與失敗。只要調整自己的心態，用更正面的角度看待自己、用更寬厚的態度對待別人。

在成功時懂得謙虛與感恩，不要得意忘形；在失敗後懂得檢討與改進，不要失志沮喪。無論成功或失敗，都會是很好的老師和嚮導，帶你走過人生的谷底與高峰，無處不自在。

三、你要的是衝勁；不是一時衝動

你曾經因為一時衝動，而做了後悔莫及的事嗎？衝動，是一種難以克制的情緒，常來自外界突如其來的刺激，但之所以引爆內在的負能量，多半是因為累積太多的不滿或恐懼。

我曾經在過年前，目睹一位年輕的同仁，為了一個很小的爭執，當場憤而離職，連將近四個多月的年終獎金都不要了，並且放棄親友眼中的大好前程，連我都為他覺得可惜。

很多人搞不清「衝勁」和「衝動」，有什麼差別？

衝勁，是謹慎思考之後，持續努力的行動；衝動，是在情緒不穩下，失去理智的行為。

據說，雄才大略的成吉思汗，也曾犯過類似的錯。有一天，他帶著最寵愛的老鷹外出打獵。他愈走愈渴，希望找點水喝。突然，他發現山壁間有水滴滲出，於是從袋子裡拿出一個杯子去承接山泉，老鷹卻急速飛過來，用牠的腳打翻水杯。

他不死心，撿起杯子又開始盛水，連續幾次，都被老鷹破壞了好事。口渴的他，再也無法忍受老鷹如此囂張的行為，揮劍刺向老鷹，當場將牠擊斃。

回頭找不到水杯，他爬上峭壁，打算找到泉水的源頭，盡情解渴。沒想到，他竟發現水池中，躺著一條毒蛇的屍體。原來，他辜負了老鷹想解救他的心意。衝勁十足的成吉思汗，從此學會了不做衝動的事。

以上跟你分享的是，由遠流出版《情緒致勝——搞定自己，沒人可以為難你》這本書，我所為你整理摘要的重點。邀請你上《時報周刊》臉書留下意見，和我分享：這次分享給你的三句話，你覺得哪一句話，受用呢？歡迎你留言跟大家一起討論喔。

《情緒致勝——搞定自己，沒人可以為難你》書封（圖／遠流出版提供）

《情緒致勝——搞定自己，沒人可以為難你》

本書是獻給覺醒世代的職場必勝法則！提醒讀者：別任由情緒妨礙工作效率。轉化情緒，是一種需要學習的能耐，學會搞定自己，就能發揮戰力、優游職場！

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吳若權的幸福書房：https://www.youtube.com/channel/UCgx3BZdsZi_BlT-Ub6R58eg

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