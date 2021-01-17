【1】缺水迫切 全台將建11座再生水廠

全台缺水危機，工業使用再生水需求大增！經濟部除原有規畫6座再生水廠外，近年再新增5座，預計2025年前全台將有11座稱為水資中心的再生水廠設立，合計日總供水量33萬噸，相當2座竹科園區用水。

【2】國民黨批綠招降納叛 選民當頭棒喝

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，國民黨昨晚表示，王浩宇以綠黨身分當選卻改投民進黨，爭議言行罄竹難書，引發強烈的負面評價，這次的罷免案通過，是給所有恣意妄為的政治人物最嚴厲的警惕，同時民意也警告執政黨，若持續招降納叛、濫竽充數，低估民意的反撲，選民必將給予當頭棒喝。

【3】偷渡來台5港青 抵美尋求庇護

參與香港反送中運動的5名示威者曾於2020年7月偷渡到台灣，被海巡署截獲並祕密安置在高雄，美國組織Hong Kong Democracy Council（HKDC）16日發聲明指出，這5人在美國及台灣相關人士協助下，本周已抵達美國並計畫申請政治庇護；此外，香港警方16日指出，有兩名在反送中時曾犯下縱火案的示威者已偷渡到台灣。

【4】抓到全台第一鮪 台東船長爽啦

黑鮪魚汛期未到，台東縣成功鎮新港漁港16日上午捕獲第1條近200公斤的黑鮪魚，捕獲該魚的船長林賢得開心大喊「爽啦！」，許多民眾聞訊紛紛搶著合照，其標售價11萬7000餘元。船長說，可以過個好年了；新港魚市場主任李宏勇說，這是新港第1尾黑鮪魚，也是台灣第一「鮪」，是個好兆頭。

【5】謝金燕3度攻蛋秀美胸辣腿

出道31年的「姐姐」謝金燕，16日在台北小巨蛋舉辦「謝金燕2021 TURN口罩世界巡迴演唱會」，她時隔5年3度攻蛋，特別安排只唱自己的歌，她一開場從蛋頂高空降臨舞台，再從口罩中驚喜現身，身穿紅色亮片緊身深V裝，大秀美腿，飆唱〈TURN口罩〉，嗨喊：「尖叫聲在哪裡？」接著換上螢光色深U服裝，美胸呼之欲出，火辣性感。

(中時新聞網)