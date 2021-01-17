台東外海今天上午7點10分發生芮氏規模5.4地震，震央位在台東縣政府東南方31.4公里，位在東南部海域，深度20公里。最大震度發生在台東綠島，有4級。
這起地震幾乎整個南台灣有感，連中部彰化、苗栗都有感覺；台東除了綠島，包括台東市、太麻里、大武、蘭嶼等均為3級；池上、卑南、長濱、鹿野、海端2級。
其他縣市多為2級：高雄、台南、屏東、嘉義、雲林、花蓮、南投。
(中時新聞網)
台東外海今天上午7點10分發生芮氏規模5.4地震，震央位在台東縣政府東南方31.4公里，位在東南部海域，深度20公里。最大震度發生在台東綠島，有4級。
這起地震幾乎整個南台灣有感，連中部彰化、苗栗都有感覺；台東除了綠島，包括台東市、太麻里、大武、蘭嶼等均為3級；池上、卑南、長濱、鹿野、海端2級。
其他縣市多為2級：高雄、台南、屏東、嘉義、雲林、花蓮、南投。
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