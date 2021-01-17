隨著「大鬍子」哈登跳槽籃網的4隊交易正式底定，從火箭被交易到溜馬的利佛特，卻在球隊體檢時發現左腎存在腫塊，溜馬官方宣布他將無限期缺賽，直到病情得到改善，至於被溜馬交易到火箭的歐拉迪波，17日也現身火箭與馬刺場邊。

(中時 )