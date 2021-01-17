NBA》利佛特體檢發現腎腫塊 暫告無限期缺賽 07:332021/01/17 中時 黃及人 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 才剛被換到溜馬的利佛特傳出腎臟出現腫塊，宣告無限期缺賽。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著「大鬍子」哈登跳槽籃網的4隊交易正式底定，從火箭被交易到溜馬的利佛特，卻在球隊體檢時發現左腎存在腫塊，溜馬官方宣布他將無限期缺賽，直到病情得到改善，至於被溜馬交易到火箭的歐拉迪波，17日也現身火箭與馬刺場邊。 (中時 ) #溜馬 #利佛特 #體檢 #NBA #腫塊 也許您會感興趣 其他人正在看 體育熱門新聞 放棄CBA加盟NBA發展聯盟 林書豪：有些人說我瘋了 - 體育 泰國羽球公開賽》周天成先盛後衰 不敵伍家朗無緣爭冠 - 體育 泰國羽球公開賽》拍落丹麥黑馬 戴資穎明與馬琳爭冠 - 體育 泰國羽球公開賽》3局逆轉秀 麟洋配首闖超級1000決賽 - 體育 MLB》洋基加薪8位球員 法官突破千萬 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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