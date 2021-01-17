民進黨桃園市議員王浩宇罷免案昨（16）日投票通過，民進黨表示，尊重民眾行使罷免權及其結果，會繼續堅持理念、克盡職守，但也指罷免案中，國民黨明顯介入動員，造成政治對立。對此，臉書粉絲專頁「打臉覺青」怒批，民進黨輸不起就怪國民黨，到底是什麼邏輯？並喊話「各位知道2022、2024要怎麼教訓民進黨了嗎？」
王浩宇罷免案通過，民進黨指出，選舉與罷免，都是憲法保障人民行使的基本權利，因此尊重民眾行使罷免權與結果。另也提到，在這次地方層級的民意代表罷免案中，國民黨從主席、立院黨團到黃復興黨部皆明顯介入動員，造成政治對立，此非台灣之福，也非多數人民所樂見，對此表示遺憾。
「打臉覺青」昨在臉書直呼「民進黨到底在公三小？」民進黨輸不起就怪國民黨，到底是什麼邏輯？且王浩宇幹了這麼多鳥事惹起民怨，民進黨不怪他卻怪國民黨？「對啦！千錯萬錯都是國民黨的錯！這就是民進黨邏輯！各位知道2022、2024要怎麼教訓民進黨了嗎？」
此外，先前有網友嗆聲，「如果罷王會過，我直播吃屎給你看，你敢賭嗎？」如今罷免結果出爐，打臉覺青也翻出該網友留言，讓不少人在底下敲碗表示，「快開始直播嘍」「卡位等看片」「全世界都在找這個張小姐」。另有人說，「還好有截圖，但可能又是假帳號」。
(中時新聞網)
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