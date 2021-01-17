一名幼稚園老師日前遭家長投訴「不適合當一個老師」，理由竟是因為老師休假時帶孩子去麥當勞，點了「雙層牛肉堡」被這名家長的兒子看到，當場鬧著不要吃兒童餐。家長認為，身為老師，就算不在幼稚園上班的時候也該有老師的樣子，所以叫幼稚園的「上級」去提醒老師。網友看後相當傻眼，認為實在太莫名其妙了。

「大麥克」也是雙層牛肉，不知道老師點的是哪一款。

這名老師在臉書社團「靠北幼稚園」發文表示，日前被上級「約談」，才發現自己被投訴的原因，竟是因為點雙層牛肉堡時被投訴家長的兒子看見；這小孩大概一直以來都只能點兒童餐，非常羨慕老師帶著孩子點大漢堡，當場就在麥當勞鬧了起來！家長表示兒子一直吵著要跟老師的孩子一樣吃雙層牛肉堡所以很頭痛，不滿老師為什麼要點雙層牛肉堡，所以才投訴。

老師事後打電話向這名家長解釋，「媽媽您說我帶我小孩去買了不適當的餐點，請問您覺得後來是誰吃那份餐點呢？」言下之意暗示那份漢堡是自己要吃的，沒想到這位媽媽卻說不管誰吃都不重要，因為老師就像公眾人物，「要做好榜樣！」

投訴家長的兒子不想吃快樂兒童餐。（圖／麥當勞臉書）

老師表示當天自己休假，只是普通的家長帶小孩外出用餐而已，「如果設身處地被這樣指責，我想您也不好受。」沒想到這位媽媽反唇相稽，竟說自己當過高中家教，「我在外面都很小心翼翼，怕遇到其他家長做出不得體，我是勸妳！」老師最後無可奈何，只能回：「好的謝謝媽媽，但我還是希望公私可以分開。」

網友看後超傻眼，紛紛表示「看到老師還沒跟老師打招呼，才沒禮貌」、「是不是還會要求老師守貞」、「應該要跟麥當勞說只能賣兒童餐」、「沒能力教小孩只能干擾別人」、「她搞不定她孩子只好把氣出在你身上搞你」、「這位家長住海邊喔？也管太寬了吧」、「這家長很有事，不適任」、「哼，我點20塊麥克雞塊餐給我兩歲的女兒吃，怎樣」。

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(中時新聞網)