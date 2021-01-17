民進黨桃園市議員王浩宇罷免案16日通過，同意罷免票數為8萬4582張，成為直轄市議員遭罷免首例，王浩宇被罷免成功後，親綠的師大教授范世平認為對接下來政局有3方面影響，一是對桃園市長鄭文燦下一步布局增加風險，二是前高雄市長韓國瑜參選桃園市長機率大增，最後是現任黨主席江啟臣繼任沒問題。

罷王案一通過，范世平當天就在臉書以「王浩宇被罷免的意義與影響」為題，發文指出，鄭文燦與王浩宇交情匪淺，但鄭擔任桃園市長卻保不了王，顯示桃園市政優異卻無法外溢，這對民進黨2022年的桃園市長選舉是一大警訊，也對鄭的下一步政治佈局增加了風險。

雖然民進黨中央執政成績不俗，但范世平觀察，似乎對地方的影響有限，王浩宇依然被罷，顯示2022年的縣市長選舉國民黨仍有絕對優勢，民進黨應以此次罷免為戒，不可過於樂觀，要戒慎恐懼，但國民黨是短多長空，如果以為這次罷王成功是大勝，也是錯估情勢，因為民進黨完全沒出手。

范世平認為，中壢本來就是眷村與韓粉集中的地方，這是韓國瑜被罷免後的「反罷免」，加上王浩宇本來就顧人怨，民進黨作壁上觀，以及天氣好，混雜開放進口美豬等議題，因此罷免通過，韓國瑜選桃園市長的可能性大增，但韓國瑜若選桃園市，是民進黨樂見的，因為桃園市民會接受被高雄市民罷免的人嗎？豈不成了回收廠？而國民黨的激進與反美親中路線也不利2024年總統大選

對於下屆國民黨選戰，范世平分析，江啓臣讓國民黨在總統立委選舉大敗、韓國瑜被罷、高雄市長補選落選等「三連敗」後，終於止跌，士氣大振，繼任黨主席沒問題，前黨主席朱立倫出局。國民黨激進路線被肯定，會繼續下去；反美豬公投會積極推動，國民黨會認為這次罷免成功是反美路線的正確，因此強硬派抬頭。

(中時新聞網)