強烈大陸冷氣團影響，今天天氣寒冷，北部東部短暫雨。氣象專家吳德榮表示，今天桃園以北、宜花有雨濕冷，今晚至明晨下探9至10度，明天一整天北台灣持續寒冷，周二、三氣溫回升，周五、六鋒面在台灣附近醞釀，全台再變有雨。

氣象局發布北北基宜大雨特報及低溫特報，受強烈冷氣團影響，基隆、新北、桃園今晚到明晨有持續10度以下低溫機率，台北市、新竹縣、嘉義縣、台南市、金門縣同樣有10度以下低溫發生。今天北部及東北部一整天濕冷，白天高溫與昨天低9度，僅剩14度左右。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」表示，今強烈大陸冷氣團影響，北台濕冷全台氣溫略降，桃園以北及宜、花有局部短暫雨。今晚至明(18日)晨，部分平地最低溫降至9至10度。降雪部分，只有2000米左右的太平山，在今天下午至晚間，有短暫時間接近飄雪的臨界條件。

明北台灣轉乾冷，白天起冷空氣略減弱，北部多雲，中南部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮表示，周二、三(19、20日)氣溫逐日回升，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。周四(21日)繼續回暖，水氣增多，山區及東半部有局部雨。周五、六(22、23日)鋒面在台灣附近醞釀並掠過，天氣不穩定，局部地區有較大降雨，但為末期的模擬，需持續觀察。

(中時新聞網)