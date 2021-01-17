北部某醫院再爆護理師遭感染！一名網友上PTT發文，稱自己的媽媽曾確診新冠肺炎，如今已康復。他批那些對醫護人員獵巫的鄉民，「對控制疫情一點幫助也沒有，只會製造對立，難道要叫醫護罷工嗎？」呼籲提高警覺，但也真的不用過度恐慌。

在又有護理師（案852）院內感染後；她是染疫醫師（案838）接觸者，且爸爸、哥哥都有流鼻水症狀，被指揮中心視為「準確診者」，目前住院隔離中。隨著民眾不安情緒擴大，一名網友在PTT稱，他的媽媽曾確診，連續採檢7次都是陽性，前後住院超過40天。

「其實有警覺性這點很好，但也不用過度恐慌」，原PO表示，他在居家隔離期間，自己也出現咳嗽、流鼻水症狀，當時「抖到不行」，心理壓力超大，幸好採檢兩次都是陰性。

那時原PO爸爸甚至一度在家中吐血，緊急送醫治療，等於爸媽同時住院，一個開刀動手術、一個確診隔離中，整個家慘到不行。

原PO強調，幾位確診的醫護人員是因為照顧病患才染疫，跟一些出國或長期旅外、得了新冠才回國治療的人完全不同，「到底有什麼好責怪的？難道要叫那些醫護都罷工嗎？」

他呼籲只要做好基本動作，把所有地方都當成有染疫的可能性，口罩戴好、落實消毒、盡量避免去人口密集的室內空間，配合政府防疫措施即可。

(中時新聞網)