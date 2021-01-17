藝人藍心湄1991年邀好友舒淇、陶晶瑩、鄭建國與黃乙玲等人一同投資川菜料理「KiKi餐廳」，全盛時期高達10家店，去年6月復興旗艦店突然歇業，原以為是不敵疫情影響，但就在昨（16）日KiKi東豐店原址卻悄悄新開了「KitKit創意川食」，官方臉書上更高掛著原創辦人老闆藍心湄照片及簽名，「老闆在這裡！還有一群跟KiKi30年的老夥伴，我看到大夥成家，有了小孩都變爸媽了，唯一不變的是，大夥的功夫及熱血！謝謝你們！」看來藍心湄已另起爐灶。

「KitKit創意川食」於16日正式營業，本刊記者當日也前往該店，正巧有牽著小女孩的年輕少婦指新店面給身旁的老公看，老公抬頭回看了一眼，似乎沒發現KiKi變成了KitKit，還用略帶敷衍的口氣回說：「KiKi一直在這裡。」

「KitKit創意川食」由藍心湄本人親掛保證，「老闆在這裡」。（圖／翻攝自KitKit創意川食臉書）

稍晚藍心湄接受本刊獨家專訪透露：「本來這分店也要收掉，但老員工十分不捨30年的老味道就此消失，後來邱瓈寬（寬姐）願意投資，所以才決定留下來，由老師傅、老團隊們繼續經營。」表示自己和當年17、8歲從學徒一路以來工作至今30年的工作夥伴們，看著他們成家立業，大家早有特殊的革命情感，也不想讓「蒼蠅頭」、「水煮牛肉」、「老皮嫩肉」等經典菜色的老味道就此失傳。

至於為何取名KitKit？她笑說本來還想取名叫做「KiKi Baby」，經過多次腦力激盪後，才想到KitKit這個店名，多一個英文字母T代表著「Team（團隊）」，店內由KiKi團隊繼續在此為大家服務的特殊意涵。

藍心湄表示新餐廳由老師傅繼續掌廚，要把好味道繼續傳承下去。（圖／翻攝自KitKit創意川食臉書）

據了解，原本藍心湄投資、經營的KiKi餐廳，全盛時期共有10家店，一開始天母誠品店因誠品結束營業而關店，後來東區店和台中店因不敵高房租而陸續關門，乾脆收攤不做了。去年6月16日旗下最大的旗艦店，當時傳出是因疫情、房租漲所致，而KiKi現在僅剩台北、板橋兩店，創始延吉店則正在整修中，官方臉書更完全未見藍心湄照片。

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(中時新聞網)