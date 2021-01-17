民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，民進黨批國民黨介入，造成政治對立。對此，國民黨前主席洪秀柱反擊，指出當初罷免高雄市前市長韓國瑜時，民進黨中常會直接裁示通過罷免聲明，難道不算是實質「介入」嗎？

洪秀柱昨（16）日在臉書痛批，「操弄仇恨者，必將被仇恨反噬！」王浩宇罷免案通過，對台灣的民意代表投射出一個重要的訊息，民眾希望民意代表能夠真正做到為民喉舌、理性問政；而不是見風轉舵、以激起對立來鞏固自己聲量的「不分區」政客。

民進黨稱此次罷免案是國民黨介入，洪秀柱回嗆，民進黨卻絕口不提當初罷免韓國瑜市長時，中常會直接裁示通過罷免聲明，難道不算是實質介入嗎？

洪秀柱表示，接下來還有數個罷免案，呼籲國民黨「善用」民氣、喚起民眾、傳遞理念，也期待理性的社會大眾，運用選票制裁那些藐視民意、將不同意見者任意標籤化的粗暴行為。

罷免通過，王浩宇透過「我是中壢人」14字回應。（圖／摘自我是中壢人臉書）

昨日罷免王浩宇投票結果出爐，以8萬4582同意票通過。民進黨雖表示尊重民眾行使罷免權及其結果，但也指此次罷免案中，國民黨從主席、立院黨團到黃復興黨部皆明顯介入動員，造成政治對立，此非台灣之福，也非多數人民所樂見，對此表示遺憾。

王浩宇本人則透過臉書「我是中壢人」發聲明回應，表示「衷心感謝支持我的朋友，衷心感謝」，並附上背影照片。

操弄仇恨者，必將被仇恨反噬！今天桃園市議員的罷免案通過，對台灣的民意代表投射出一個重要的訊息，民眾希望民意代表能夠真正做到為民喉舌、理性問政；而不是見風轉舵、以激起對立來鞏固自己聲量的「不分區」政客。 民進黨稱此次罷免案是國民黨介入，卻絕... 由洪秀柱發佈於 2021年1月16日 星期六

(中時新聞網)