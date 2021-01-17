知名法醫高大成遭爆料與友人餐敘時，友人與隔壁桌民眾發生劇烈肢體衝突。據悉，高大成與友人15日現身台中市某熱炒店，隔桌民眾疑似不滿高大成該桌抽菸飄臭味，遂出言抱怨，不料卻引發高大成友人不滿，以暴力相向。

據《ETtoday新聞雲》報導，高大成與友人於15日晚間前往中市一間熱炒店用餐，該店內的包廂僅可容納2張桌子，爆料民眾透露，高大成與友人入座其中 一桌後，另桌的民眾便疑似抱怨隔壁桌「菸味太臭」，沒多久雙方便打起來。

爆料民眾表示，當時高大成的友人將隔桌一位身穿藍色衣服的男子架出餐廳，過程中與高大成同行的女子不停甩該男的耳光、扯頭髮，一旁還有另位男子朝藍衣男飆罵髒話。與藍衣男同桌的另位男性也遭高的友人暴力相對，甚至濺血，案發過程時，高大成皆在一旁。

據悉，當時警方曾到場處理，詳情仍待進一步釐清。據了解，高大成為國內數一數二的法醫權威，經常大方分享遇上的奇聞軼事與曾經手的案件，廣為人知的包括洪仲丘下士虐死案、南港小模姦殺案等。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

(中時新聞網)