49歲凍齡女神朱茵從影多年，演出不少膾炙人口的角色，尤其在電影《大話西遊》裡的「紫霞仙子」，更是堪稱經典，美麗倩影至今仍讓人難以忘懷，近日她替知名遊戲拍攝廣告，睽違26年再扮紫霞仙子，卻被指敵不過歲月這把殺豬刀，網友直呼「美好回憶就留在以前吧」。

朱茵近日再穿起古裝重現紫霞仙子，並唸著經典的意中人台詞「我的意中人會是誰呢？」雖然她僅出現短短幾秒，但卻勾起影迷無限回憶，但不知是不是妝容的關係，眼窩看起來有些凹陷的她，用濾鏡也遮不住淚溝和法令紋，不少人認為她已經沒有當年的靈動感。

朱茵26年後再穿起古裝。(圖／翻攝自朱茵微博)

朱茵遭指沒有當年的靈氣。(圖／翻攝自朱茵微博)

網友紛紛留言感嘆歲月真的不饒人，並不滿她一直拿紫霞仙子炒冷飯，「沒有紫霞那時候的靈氣了」、「綑綁一個角色綁幾十年」、「多少年了，還在消費星爺，紫霞仙子就是你的天花板了」，但仍有人不少認為，她49歲還能保養成這樣已經很好，氣質依舊，並緩頰她還有演過不少角色，只是紫霞最為經典。

其實，朱茵和周星馳曾合作過多部電影，更因拍攝《大話西遊》傳出假戲真做，據傳，兩人曾秘密交往約3年多，最終因男方不肯公開戀情，加上劈腿背叛，讓朱茵心死提分手，而之後她嫁給香港天團Beyond成員黃貫中，兩人恩愛10多年，育有一女，感情始終幸福如昔，是演藝圈著名模範夫妻。

(中時新聞網)