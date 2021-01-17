一名護理師在臉書PO文，指位在桃園蘆竹的「陽果西餐廳」，店家得知她同事職業後，竟要求不能在店內用餐，必須外帶。原PO痛批「我們是犯人還是有毒，從事醫護錯了嗎」。西餐廳隨即在自家粉專道歉，強調沒有歧視，為一視同仁，明天起所有消費顧客全部改外帶。

「陽果是一家烘培與烹調異國家常菜的餐廳」，自介家常菜，卻缺乏同理心。這家位在桃園蘆竹的陽果西餐廳，Google評價4.2、有400多則評論，在當地風評頗佳，不料引起風暴。

在北部某醫院爆發院內感染後，桃園一名護理師轉述同事親身經歷，她帶孩子前往陽果用餐，卻被店家詢問「是否從事醫療工作」，得到肯定回覆後，告知她只能外帶，不能在店內用餐。

「現在是怎樣？做醫護怎麼了？我們是犯人還是有毒」，原PO大表不滿，痛批店家心態可議，還標籤蔡英文總統、桃園市長鄭文燦，盼政府還給醫護人員一個公道。

護理師PO文轉述同事經歷，痛批西餐廳心態可議。（翻攝臉書）

恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶直接開譙，「誰霸凌醫護，我就霸凌你」，諷刺照店家標準，應禁止14天內呼吸過台灣空氣的人入內用餐。邱的貼文引爆同業群起憤慨，揚言抵制。

事態嚴重！陽果昨晚緊急發文，向醫護人員道歉，解釋當初是為了疫情期間提供安全用餐環境，不料愈描愈黑，整個被罵翻。滿頭包的陽果決定，明起只提供外帶服務，所有顧客一律不能在店裡用餐。

(中時新聞網)