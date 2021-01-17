罷免民進黨桃園市議員王浩宇成功後，國民黨台北市議員羅智強依舊馬不停蹄，繼續騎單車環台拚連署活動，並強調王浩宇罷免成功，這只是反萊豬之戰的第一勝，後面還有多場硬仗要打，他絕不會鬆懈。得知消息的網友嗨翻表示，趕快到高雄協助罷免無黨籍高雄市議員黃捷。

罷王成功後，羅智強今（17日）在臉書發文表示，這只是反萊豬之戰的第一勝，後面還有反萊豬公投、割萊委罷免，多場硬仗要打，絶不鬆懈。羅稱，他會繼續單車走南北，力拚反萊豬公投連署，只罷免一個萊豬議員是不夠的，一定要把萊豬從台灣踢出去。

被稱藍軍「空戰一哥」的羅智強，近日為了衝刺「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案的第二階段連署，展開騎單車拚連署活動，在各地獲得熱烈迴響，且他不只騎車，也不畏低溫地在各處街頭演講。

羅智強稱，兩項公投連署的目標份數非常龐大的，為讓各地方能踴躍參與並宣傳公投連署事項，因此以騎自行車方式，從台北騎到屏東，沿途在不同街口、連署點舉辦活動，號召全台灣民眾站出來公投連署。

支持者也在PO文底下為羅智強打氣，「羅議員加油」、「今早又好冷，注意保暖，不要太累喔」、「沒錯！萊委都還在」、「加油！一起將萊豬趕出台灣」、「不行的全罷掉」、「對的事情堅持到底」、「加油～一路小心」、「反萊豬已連署準備寄出，議員加油」，更有網友表示，「去高雄罷捷嗎」、「智強加油，換到高雄去罷捷」！

(中時新聞網)