台北市南門市場被鑑定為海砂屋，導致270攤老店被迫暫遷至中繼市場，預計2023年才能搬回新建成的南門市場，對此，東門市場改建工程延宕已久，目前市府仍在評估店家停業之補貼方案，但有林姓菜商喊話，比起發補貼金，不如仿效南門市場的例子，找塊地建個中繼市場，不僅能讓店家得以養家活口，在地的老味道也能繼續傳承下去。

南門市場自治會長王銓國指出，南門市場最早可追溯回1907年，當時名稱為「千歲市場」，直到1946年才更名為南門市場，但日前經鑑定為海砂屋，導致市場內百家老店業者只能搬遷至愛國東路旁的中繼市場，他透露，當下攤商們心中一定會有疑慮，但至少有中繼市場可以安身立命，只能想辦法將累積超過百年的美味記憶傳承下去。

對此，東門市場林姓菜商指出，南門還有中繼市場可用，但東門市場卻一點消息也無著落，原本市府規畫要在「金杭公園」蓋建中繼市場，但遭大批市民反對、抗議，並認為會破壞公園美景，並且公園成本高達幾千萬，若拿去蓋中繼市場，不僅讓一切都浪費了，更會造成周邊環境髒亂，因此動員群眾齊聲堅決反對。

據了解，東門市場外攤販臨時集中區，擁有攤販有證照的店家寥寥無幾，竟有40多攤遭列管，更有上百家沒有證照， 若未來政府在未備齊中繼市場的情況下，仍決議拆遷，將導致除了有證照攤販外，剩下的上百家攤販，恐怕會無法獲得補助，林姓菜商透露，若政府要求攤商先搬遷離開3至4年，到時候就算新市場整建完成，但市長早已換人，現在下的承諾，到時一定會變質，這些老店家的權益，恐怕無法確實保障。

(中時 )