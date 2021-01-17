網稱「全國不分區議員」的桃園市議員王浩宇，昨晚確定遭中壢選民罷免後，根據媒體報導，他因人在綠島，沒有出面說明，只透過臉書發聲。沒想到今晨一起芮氏規模5.4地震，綠島是全台震度最大（4級）的地方，王浩宇人在島上，想必心中五味雜陳。
當年以綠黨身分高票當選市議員，昨晚卻以民進黨籍被8萬多票罷免，王浩宇在政治路上跌了一大跤，恐怕是參政以來始料未及。昨天投票前，根據《TVBS新聞網》報導，王前往綠島，無論結果為何，他都不會出面。
開票結果在晚間近6點揭曉，罷免票確定跨過門檻，最後王浩宇被8萬4582票罷免，且自中選會公告起4年內，不得參選同一公職。王得知結果後，在臉書粉絲團「我是中壢人」分享一張面向大海的照片，寫下「衷心感謝支持我的朋友，衷心感謝」。
有網友虧他樹敵太多，連被罷免後人在綠島，都會遇到4級地震，「只能說倒宇天光，天亮了卻是地震」。也有支持者鼓勵王浩宇，覺得他畢竟還年輕，一時挫敗不算什麼，只要記取教訓、認真服務選民，將來仍有機會。
(中時新聞網)
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