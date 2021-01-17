溫度不夠低 太平山未降雪但仍大排長龍 09:082021/01/17 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 太平山國家森林遊樂區在今天開園前，湧入近3公里長的車陣。（羅東林管處提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 強烈大陸冷氣團南下，太平山國家森林遊樂區在今天（17日）凌晨4點開園，上午8時許太平山莊溫度攝氏2度，雖然在翠峰山屋一度下起冰霰與雪花，但僅維持15分鐘，目前太平山並未降雪。 今天太平山遊樂區在開園前，車陣有近3公里長，但太平山並未降雪，有來自中壢的遊客說，昨天得知太平山有降雪機會後，趁著凌晨出發，進園後水氣、霧很大，沒看到降雪，覺得有點可惜，不過在天氣稍微放晴後，自然景觀讓人心曠神怡。 冷空氣到北台灣濕冷 今晚下探9度這天回暖 好天氣再見！冷氣團南下北台灣大變天 明3縣市氣溫跌破10度 (中時 ) #太平山 #降雪 #溫度 #並未 #凌晨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寒流再襲 新北將出現10℃以下低溫 謹記3保4不要 17:082021/01/16 社會 想健康長壽 單純散步還不夠 陳亮恭：運動要多元並且中等強度 08:332021/01/16 健康 半導體三巨頭 展開先進製程競逐 04:102021/01/17 產業．科技 午後變天！北台灣下探7度 太平山降雪時間曝 07:442021/01/16 生活 擁美Dish大單 補漲行情可期 台揚建達 營運添翼 04:102021/01/17 產業特刊 豬標章老出包 蘇揆認該檢討 04:102021/01/17 焦點要聞 台泥 買盤逢低敲進 04:102021/01/17 證券．權證 直擊 北部醫院群聚感染急封病房 戶外採檢室湧排隊民眾 22:002021/01/16 生活 攻陸5G、自駕 擴大產品市場 威盛環科 前景可期 04:102021/01/17 產業特刊 新制服好糗 警攔檢沒停噴1萬吊照 騎士冤：以為是保全獲判免罰 00:212021/01/17 社會 二信學子作品融合在地元素 一舉進軍德國紅點設計大賽 09:372021/01/16 生活 生活熱門新聞 院內染疫＋1 陳時中認了醫院群聚感染：封鎖病室 - 生活 桃園餐廳拒護理師入店 她痛罵「我們是犯人還是有毒」 - 生活 媽媽確診7採陽 兒曝全家隔離超慘過程 - 生活 北部院內感染再起 專家警告：最怕一件事發生 - 生活 幼稚園老師遭投訴不適任原因曝光 家長怨：他點雙層牛肉堡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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