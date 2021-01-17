強烈大陸冷氣團南下，太平山國家森林遊樂區在今天（17日）凌晨4點開園，上午8時許太平山莊溫度攝氏2度，雖然在翠峰山屋一度下起冰霰與雪花，但僅維持15分鐘，目前太平山並未降雪。

今天太平山遊樂區在開園前，車陣有近3公里長，但太平山並未降雪，有來自中壢的遊客說，昨天得知太平山有降雪機會後，趁著凌晨出發，進園後水氣、霧很大，沒看到降雪，覺得有點可惜，不過在天氣稍微放晴後，自然景觀讓人心曠神怡。

(中時 )