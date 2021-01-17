【愛傳媒簡秀枝專欄】原來是面子問題，再加上朝野兩黨之間的對立角色，造成藝術稅改，一波三折。

國民黨立委曾明宗等立委，11日上午在立法院請願接待室接見藝術產業代表時，透露以上心情。

曾明宗等立委表示，國民黨對於「文化藝術奬助條例修正草案」有關租稅優惠條文修訂的大方向，不但是支持，而且還是強力支持。

但他們也說，行政單位送院會審查，時間倉促，過程草率，欠缺溝通，讓他他覺得不被尊重，加上，又有立委作秀過頭，讓在野黨三委很不是滋味，因此希望把案子先行攔下，擱置、冷卻，等補齊稅制評估報告，於下會期再重新審查。

畫廊恊會理事長張逸群於1月11日率領藝術產業界代表，拜會立法院國民黨立委，希望疏通對於藝術稅改條例的歧見，早日完成修法程序。

曾明宗等委員不約而同表示，分離課稅修法，已具共識，這個會期尚未通過，是希望能夠透過更詳細的稅制評估，去研議一個更細緻的稅率版本，取得社會共識，讓國內重要藏家願意留在台灣作交易，同時，也希望有效吸引海外藏家回流台灣購買作品。

對於台灣取代香港成為國際藝術交易中心的話題，曾明宗認為，香港沒有外滙管制，也不查稅，反觀台灣，央行與國稅局態度相對保守，替代香港難度很高，他們並不看好。

不過他們一致希望透過稅率優惠，協助國內的藝術家，讓法案的修訂，確實幫助藝術產業的發展。

出席溝通會議的國民黨籍立委，除曾明宗外，還包括林奕華、萬美玲、羅明才、鄭正鈐等。

作者為典藏雜誌社社長

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(中時新聞網)