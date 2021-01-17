【愛傳媒左化鵬專欄】1月15日天氣晴好，幾位好友，相約到暖暖登山去，暢遊竟日，我們從暖東峽谷下山，沿著東勢溪，走不多遠，就看到藝人許效舜的家。

這是一棟兩層鐵皮屋建築，屋前有潺潺的小溪，屋後層巒疊翠，左青龍右白虎，看起來，像似風水寶地。

許效舜就出生在這裡，他的父親當過五屆的基隆市議員。舜子最近突然對政治感到興趣，他對外放出消息，有意競選2022年基隆市的百里侯。

這位方面大耳的搞笑藝人，和他的師父澎恰恰，共同主持「鐵獅玉玲瓏」等綜藝節目，走紅演藝圈近三十年。

他的業餘雅好，就是收集各種奇形怪狀的石頭，他目前將住家取名「石頭家族」，開放給同好參觀。

基隆面海，漁業興盛，可是討海人家大多苦哈哈，漁民們三天捕魚，五日曬網，有時魚源枯竭，出海數日，捕不到魚，望洋興嘆，淚眼漣漣。

可是屠宰業卻不同，早些年，有些基隆屠戶，在鄰近的瑞芳山區養豬，當時，養豬不用飼料只吃廚餘，可說是本小利大的行業，屠宰後的溫體豬肉，一概現金交易，絕不賒欠，因此，殺豬的數鈔票常數到手抽筋。

有些屠戶發達後，就放下屠刀，立地為民喉舌，當起了民意代表，舜子的父親許義隆，就是其中之一，最有名的是前基隆市長許財利，他的綽號就是「肉棟」。

暖暖地區，早年是基隆屠宰業的大本營，如今，住豪宅開名車的許多當地姓許、姓林的人家，都是當年屠戶出身。

「肉棟」市長，出生在暖暖鄰近的七堵，可惜第二任時，先是感染蜂窩性組織炎，後來又被洗腎所苦，不久後，就英年早逝了。

「肉棟」生不逢辰，我想，以他對豬肉的了解，今日一定會聯合同樣出身的市議員，力抗進口的有毒萊豬。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)